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08:06 (мск), источник: Комсомольская правда

На днях челябинцы получат новые квитанции за свет

Но и по старым за долги следует рассчитаться.

Источник: Комсомольская правда

В августе жители Челябинской области получат новые квитанции за свет — от компании «МРСК Урала». Это вызвано сменой гарантирующего поставщика электроэнергии, сообщает пресс-служба ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго».

Новые квитанции сформированы за июль. Простые жители области получат их до 10 августа, а юридические лица — до 15 числа.

— Вносить оплату теперь нужно в адрес ОАО «МРСК Урала» по реквизитам, указанным в новом платежном документе, — замечают в пресс-службе.

Оплатить квитанцию можно в банках, на почте, в пунктах системы «Город».

Задать вопрос энергетикам, если вам что-либо не понятно, можно по телефону «горячей» линии 8−800−25−01−220 (звонок бесплатный).

По квитанциям «Челябэнегосбыта», если у вас остались долги, накопленные до июля, также необходимо вносить платежи.

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