На днях челябинцы получат новые квитанции за свет
Но и по старым за долги следует рассчитаться.
Но и по старым за долги следует рассчитаться.
В августе жители Челябинской области получат новые квитанции за свет — от компании «МРСК Урала». Это вызвано сменой гарантирующего поставщика электроэнергии, сообщает
Новые квитанции сформированы за июль. Простые жители области получат их до 10 августа, а юридические лица — до 15 числа.
— Вносить оплату теперь нужно в адрес ОАО «МРСК Урала» по реквизитам, указанным в новом платежном документе, — замечают в
Оплатить квитанцию можно в банках, на почте, в пунктах системы «Город».
Задать вопрос энергетикам, если вам
По квитанциям «Челябэнегосбыта», если у вас остались долги, накопленные до июля, также необходимо вносить платежи.