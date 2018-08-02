Пермяки меняют мелочь на «футбольные» монеты и купюры
Центральный банк России запустил уникальную акцию по обмену мелочи на деньги, выпущенные специально к Чемпионату мира по футболу.
Центральный банк России запустил уникальную акцию по обмену мелочи на деньги, выпущенные специально к Чемпионату мира по футболу.
Центральный банк России запустил уникальную акцию. Обычную мелочь можно обменять на деньги, которые выпущены специально к Чемпионату мира по футболу. Среди них, например, есть пластиковая сторублевая купюра и монеты с изображением Забиваки. Где их можно получить в Перми?
Сегодня в кассе каждый второй посетитель с горстью мелочи. Металлические деньги меняют на юбилейные купюры и монеты, посвященные Чемпионату мира по футболу.
Для банков в акции есть свои плюсы. Монеты, залежавшиеся в копилках, вновь запускаются в оборот. И это уже экономия государственного масштаба.
Марина Пальникова, руководитель по операционной работе коммерческого банка: «Изготовление монеты обходится государству дороже, чем изготовление банкнот, но срок службы монеты доходит до 30 лет».
По Пермскому краю в акции участвуют 12 банков. У каждого свои дни и условия обмена, с которыми можно познакомиться непосредственно в офисе или на сайте. Но первый день уже вызвал ажиотаж.
Марина Максимова, начальник дополнительного офиса коммерческого банка: «Открытие с 9.00 часов, с половины девятого народ стоял, ждал, чтобы прийти воспользоваться этой акцией».
Уникальный случай, когда даже в коммерческом банке на кассе очередь. Отсюда у организаторов акции только одно главное условие — перед тем, как сдать монеты, обязательно рассортировать их по номиналу. Это значительно ускоряет процесс.
Нападающая команды «Звезда-2005» Екатерина Пантюхина свою монету, посвященную мундиалю, приобрела еще до начала чемпионата.
Екатерина Пантюхина, нападающий футбольной команды «Звезда-2005»: «Очень важно, чтобы болельщики из других стран увидели Россию не такую, какую ее показывают по телевизору, а изнутри, чтобы прочувствовали это».
Серия памятных монет ограничена, выпущено 3 вида по 10 миллионов экземпляров. Пластиковые купюры, впервые произведенные в России, отпечатаны на пермском Гознаке — 20 миллионов банкнот. Но учитывая мировую популярность футбола, и это оказывается каплей в море нумизматики. 100-рублевки уже сейчас торгуются в Европе по 10 евро.
Александр Кузнецов, председатель общества коллекционеров: «Через года 3−4 цена в 2 раза вырастет, минимум. Среди коллекционеров уже сейчас небольшой ажиотаж есть».
Пока акция продолжается. Купюры и монеты в банках меняются по номиналу. Для тех, кто принесет наибольшую сумму или количество монет, приготовлен особый подарок.