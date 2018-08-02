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08:11 (мск), источник: Комсомольская правда

На День города в Омске ждут грозу и похолодание

Также возможен сильный ветер.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +27° 79% 763 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Reuters

Омичи будут праздновать День города уже на этих выходных. Впрочем, долго гулять, судя по всему, не придется. Синоптики не дают оптимистичных прогнозов и обещают прохладную погоду с дождем и ветром.

Если в пятницу, 3 августа, еще сохранится солнечная и относительно теплая погода с +21… +26 градусами днем, то в субботу уже ждут грозу и похолодание. Днем обещают +16…+21, ночью температура воздуха составит +12…+17 градусов. Ветер — от юго-западного до северо-западного, 5−10 метров в секунду, местами порывами до 14 метров в секунду.

В воскресение, 5 августа, днем будет +20…+21, ночью ожидается +10…+12 градусов.

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