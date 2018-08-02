На День города в Омске ждут грозу и похолодание
Также возможен сильный ветер.
Также возможен сильный ветер.
Омичи будут праздновать День города уже на этих выходных. Впрочем, долго гулять, судя по всему, не придется. Синоптики не дают оптимистичных прогнозов и обещают прохладную погоду с дождем и ветром.
Если в пятницу, 3 августа, еще сохранится солнечная и относительно теплая погода с +21… +26 градусами днем, то в субботу уже ждут грозу и похолодание. Днем обещают +16…+21, ночью температура воздуха составит +12…+17 градусов. Ветер — от
В воскресение, 5 августа, днем будет +20…+21, ночью ожидается +10…+12 градусов.