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08:38 (мск), источник: Zakon.kz

Какие объекты Алматы могут стать историко-культурным наследием

Составлен предварительный список объектов, включенные в список историко-культурного наследия города Алматы, сообщает Zakon.kz.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

В списке представлены семь объектов.

Алматинский университет Технологии и Бизнеса. Архитектор: Я. Станкевич. Годы постройки — 1938−39.

3-этажное Г-образное в плане здание, входит в ансамбль застройки городского квартала ул. Байтурсынова и ул. Шевченко. Здание решено в классическом стиле. Фасады по вертикали на высоту 2-х этажей ритмично расчленены пилястрами дорического ордера, поддерживающими профилированный карниз антресольного 3-го этажа, в унисон оформленного «колоннадой» пилястр. Два основных входа решены в виде глубокой двусветной ниши со встроенными в нее портиками на массивных 4-х столбах квадратного сечения. Фланкирующие части здания близ входов отмечены широкими прямоугольными пилястрами по нижнему ярусу и спаренными округлыми по верхнему этажу.

Бывшее здание больницы Турксиба. Архитектор М. Кудрявцев. Год постройки 1950.

Расположено вдоль проспекта Абая, со значительным отступом от красной линии, с большим озелененным пространством перед ним.

Стены кирпичные, оштукатурены, побелены; фундамент бутовый. Планировка коридорного типа. Двухэтажный «Ш» — образный четырехэтажный объем со стороны северного фасада имеет внутренний дворик. Главный вход и фланкирующие здание ризалиты акцентированы порталами, парапетами, сложными карнизами, которые опираются на трехчетвертные композитные колонны. Килевидные арки портала, люнеты обработаны орнаментированными поясками. Здание является одним из немногих сохранившихся в городе объектов «национального стиля», декларирующих синтез классицистических и региональных традиций: важный элемент застройки одной из главных магистралей Алматы.

Здание КИМЭП (бывшее здание партшколы). Архитекторы Ким Досек, Д. Мельников. Год постройки 1954.

Входит в ансамбль разновременных сооружений, расположенный в квадрате улиц Абая-Достык-Сатпаева-Пушкина.

Г-образное, 4−5 пятиэтажное сооружение; стены — кирпичные, оштукатуренные; планировка — коридорного типа. Здание фланкировано объемами с укрупненными элементами фасада, в которых расположены актовый и лекционный залы. Основной акцент сделан на угловую часть здания, подчеркнутую лоджией на высоту трех этажей с полуциркульными арками, опирающимися на столбы и пилоны. Здание является одним из немногих сохранившихся в Алматы построек классицистического направления с использованием элементов национального декора; важный градоформирующий элемент.

Аппаратно-студийный комплекс Авторы проекта: архитекторы А. Коржемпо, М. Эзау, В. Панина, инженеров С. Каламкарова, Б. Исмаилова, А. Федорука. Год постройки 1983.

Расположен на юго-западной границы Площади Республики.

Конструктивная схема здания представляет собой металлический каркас со стеклянным заполнением. Планировка сложная, связанная с технологическими процессами (аппаратные, программные, звуко — и видео — режиссерские, административные и другие помещения). К зданию примыкает двухэтажный вспомогательный корпус и ряд инженерных сооружений.

Пятиэтажный лаконичный объем установлен на высокий стилобат с широкой многомаршевой лестницей с гранитными подпорными стенками. Здание опоясывает широкий сталактитовый карниз, выполненный в традициях архитектуры Востока. Этот же мотив использован в оформлении входного портала.

Уникальный объект, в котором использован синтез классицистических и региональных приемов в контексте современных технико-конструктивных характеристик. Является важным градоформирующим объектом площади.

Дворец студентов им. У. А. Жолдасбекова. Архитекторы Бондаренко В. П. — руководитель, Егоров В. М., Зимин Ю. С., инженер Самарцев Л. П. Год постройки 1998.

Концертный зал входит в комплекс Казахского национального университета (КазНУ) им. аль-Фараби и рассчитан на 1537 зрительских мест. Проект комплекса был разработан авторским коллективом института по проектированию высших учебных заведений «Гипровуз».

В облике Дворца студентов совмещены принципы модернизма и особенности национальной архитектуры. Простые, без декора ризалиты возвышаются над общим уровнем кровли, вытягивая здание по высоте, плитки ракушечника, которым облицован фасад здания, выполнены вертикальной раскладкой. Декор минимизирован использованием железобетонных решеток, стилизованных под национальный орнамент, которые помимо солнцезащитной функции, придают зданию нарядности, а также скрывают нерегулярное остекление. Крыша также сложной формы визуально отделена от здания заглубленным техническим этажом.

Входная группа и монументальный ансамбль в парке имени Первого Президента Республики Казахстан. Год постройки 2011.

Создание парка началось в 2001 году. Для посетителей парк был открыт в июле 2011 года.

Входная часть оформлена в виде изящно изогнутой колоннады с позолоченными капителями. Полукружие колоннады отмечено в центральной части портиком.

11 ноября 2011 года в парке установлено декоративное панно «Казахстан», посвященное 20-летию независимости. В центре возвышается скульптура, первого президента Казахстана. На одной из центральных аллей можно увидеть величественный дуб, посаженный президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в 2001 году.

Среди достопримечательностей парка — поющий фонтан, сад: «Жеты Қазына», японский и топиарный сады, а также дуб, посаженный Н. Назарабевым.

Парк первого Президента — единственный в Центральной Азии объект подобного уровня; место проведения ежегодных праздников — «Алматы — Гул кала» и мероприятий в честь Дня города.

Ледовый дворец «Алматы Арена». Построено по проекту архитектора С. Мелешенко. Год постройки 2016.

Комплекс состоит из трех блоков: ледовой арены на 12000 зрительских мест, тренировочного катка с физкультурно-оздоровительным комплексом (ФОК) и плавательного бассейна. Компоновка ледовой арены позволит использовать ее как универсальную площадку для фигурного катания, хоккея с шайбой, бокса, баскетбола, волейбола, а также в качестве концертного зала на 5000 мест.

Архитектурный образ сооружения содержит в себе синхронное звучание таких элементов, как кереге, синий лед, узоры на льду. Художественные образы сливаются в единую культурно-эстетическую совокупность и создают выразительную архитектуру Ледового дворца.

Ледовая арена является вторым по величине объект в СНГ и самой большой крытой ледовой ареоной в Центральной Азии; самое главное спортивное сооружение Универсиады 2017 года.

В акимате Алматы отметили, что при согласовании и включении объектов в список памятников архитектуры будет запрещено изменение внешнего облика здания. Его перепланировка, изменение несущих конструкций, пристройки, изменение целевого назначения и нарушение охранной зоны. На основании закона «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» включение объекта в список памятников архитектуры осуществляется с целью придания ему статуса памятника истории и культуры.

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