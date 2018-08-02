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08:40 (мск), источник: Nur.kz

«Хатико» из Степногорска второй день ждет умершего хозяина у больницы

Пес, который ждет своего умершего хозяина возле приемного покоя больницы, покорил жителей и врачей Степногорска.

О верном Хатико написал в письме в редакцию NUR.KZ один из врачей больницы, Тимур Алибаев.

Он рассказал о том, что два дня назад в больницу скорая помощь привезла пациента в тяжелом состоянии. Мужчину отправили в реанимацию по экстренным показаниям, но несмотря на усилия, приложенные врачами, пациент скончался.

Возле приемного покоя медики обнаружили собаку — пес прибежал за каретой скорой помощи, на которой привезли умершего пациента. Когда мужчину увезли в реанимацию, рассказывает Тимур, собака хотела пойти за ним и громко лаяла, но так как четвероногим вход в больницу воспрещен, собаке оставалось лишь смотреть вслед каталке.

Несмотря на то, что мужчины больше нет, собака продолжает ждать его возле приемного покоя. Сердобольные медики подкармливают пса. Тот, поев, убегает.

«Собака благодарно смотрит на нас, но в руки не дается, убегает, поест и лежит под дверьми приемного покоя, преданно ждет своего хозяина… На каждого посетителя приемного покоя она пристально всматривается в лицо, ища своего хозяина…», — рассказывает Тимур.

Сейчас доктор Алибаев предлагает степногорцам оказать помощь собаке, вместе придумав, как можно помочь безутешному псу.

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