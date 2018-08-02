Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Армения бросила военный вызов Москве - СМИ
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Ева Лонгория впервые показала лицо сына
Черное море очистят от жилья
Визит к пенсионерке закончился мучительной смертью коллекторов
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Александр Малинин показал редкое фото с внучкой
Ева Лонгория впервые показала лицо сына
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
Пьяная любовь: Билан своей "свадьбой" пиарит новую песню
Убившие отца сестры выкладывали откровенные фото
Саша Савельева показала идеальный летний образ
Ольга Орлова переживает по поводу длины ног
62-летняя Долина рассталась с третьим мужем - мнение СМИ
Пластический хирург перестарался - Меньшова
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
08:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Группа «Градусы» пригласила омичей на День города

К жителям Омска обратился солист коллектива.

В официальном паблике омской мэрии в социальной сети «ВКонтакте» появилось видеообращение солиста группы «Градусы» Руслана Тагиева. Певец, обращаясь в камеру, пригласил жителей города на свой концерт. Напомним, музыкальная группа выступит у Омской крепост на Дне города. Запланировано выступление на 4 августа — с 20 до 21 часа.

Напомним, что после попгруппы на сцену выйдет российская певица Полина Гагарина. В то же время, в 21 час, у «Арены Омск» горожан ждет группа «Серебро». Завершится праздничный вечер салютом. В этом году фейерверк запустят в двух точках — у Омской крепости и «Арены-Омск». Развозить отдыхающих общественный транспорт будет до полуночи. Подробную программу Дня города, который в этом году отмечает свое 302-летие, можно посмотреть в материале сайта «Комсомольская правда» в Омске.

Все новости региона
 Карт-бланш русскому софту
Может ли комета «Невероятный Халк» поразить Землю гигантской молнией
СМИ: Москва «раздражена» действиями новых властей Армении
Абсолютный чемпион мира отказался от звания «Герой Украины»
Пользователей Сети умилила крепкая дружба двух псов
СМИ обвинили миротворцев ООН в изнасилованиях детей
Госбанки сконцентрировали 60% активов сектора
Рекордный ущерб агробизнесу возместит государство
В американском городе подали в отставку все полицейские
Спорт
«Спартак» едет в Салоники. ПАОК разгромил «Базель» Соперником красно-белых в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов стал греческий ПАОК, не оставивший ни одного шанса швейцарскому «Базелю»
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
МАЗ-3650 — новый конкурент «Газели» В открытом доступе появились сертификационные документы на лёгкие грузовики марки МАЗ
Кино
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!» Сергей Глушко решил помочь приятелю найти вторую половинку на популярном шоу «Первого канала»
Недвижимость
Утилизация мусора: в Японии решили эту проблему, использовав опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Мода в метро: 9 ужасных трендов из подземки Что было первым: курица или яйцо? Фантазия дизайнеров или изобретательность обычных людей?
Дети
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком Певица очень скучает по семье.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь