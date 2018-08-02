Группа «Градусы» пригласила омичей на День города

В официальном паблике омской мэрии в социальной сети «ВКонтакте» появилось видеообращение солиста группы «Градусы» Руслана Тагиева. Певец, обращаясь в камеру, пригласил жителей города на свой концерт. Напомним, музыкальная группа выступит у Омской крепост на Дне города. Запланировано выступление на 4 августа — с 20 до 21 часа.

Напомним, что после попгруппы на сцену выйдет российская певица Полина Гагарина. В то же время, в 21 час, у «Арены Омск» горожан ждет группа «Серебро». Завершится праздничный вечер салютом. В этом году фейерверк запустят в двух точках — у Омской крепости и «Арены-Омск». Развозить отдыхающих общественный транспорт будет до полуночи. Подробную программу Дня города, который в этом году отмечает свое 302-летие, можно посмотреть в материале сайта «Комсомольская правда» в Омске.