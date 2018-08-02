В Башкирии в первый класс пойдут более 50 тысяч детей
Такие данные предоставило министерство образования.
Такие данные предоставило министерство образования.
До начала нового учебного года остается менее месяца. В министерстве образования Башкирии подсчитали, сколько новых учеников перейдет порог школ 1 сентября.
По официальным оценкам, в первый класс пойдет более 50 тысяч учеников. Как сообщает «Башинформ», это на две тысячи меньше по сравнению с прошлым годом. Напомним, что в первый класс могут пойти дети возрастом от 6,5 до 8 лет.
Что касается выпускников, то по тем же расчетам в республике в 11 класс перейдут более 19 тысяч подростков. Для них предстоящий учебный год станет одним из самых важных в жизни.