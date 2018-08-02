Осенью в Воронеже высадят 1440 деревьев и 7000 кустарников

В Воронеже готовятся к осеннему озеленение. Уже в сентябре в городе планируют высадить 870 деревьев — клены остролистные, липы, катальпы, рябины, а также 7000 кустарников — кизильник блестящий и спирея Вангутта — с открытой корневой системой. Ими собираются озеленить территории общего пользования, социальных объектов и внутриквартальной жилой застройки.