Осенью в Воронеже высадят 1440 деревьев и 7000 кустарников
Крупномерами украсят улицы Чайковского, Краснознаменную, Кирова, Плехановскую, проспект Революции и площадь Ленина.
Крупномерами украсят улицы Чайковского, Краснознаменную, Кирова, Плехановскую, проспект Революции и площадь Ленина.
В Воронеже готовятся к осеннему озеленение. Уже в сентябре в городе планируют высадить 870 деревьев — клены остролистные, липы, катальпы, рябины, а также 7000 кустарников — кизильник блестящий и спирея Вангутта — с открытой корневой системой. Ими собираются озеленить территории общего пользования, социальных объектов и внутриквартальной жилой застройки.
Также осенью планируют высадить 571 крупномер высотой 2,5−3,5 м с закрытой корневой системой — клены остролистные, рябину, липу мелколистную, пирамидальные тополя, плакучие ивы, катальпы. Ими декорируют места утраченных зеленых насаждений на Чайковского, Краснознаменной, Кирова, Плехановской, проспекте Революции, площади Ленина, где сейчас производится выкорчевывание пней.
Чиновники управления экологии собираются проводить проверки приживаемости новых насаждений.