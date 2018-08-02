В Новосибирске запретили парковку у НОВАТа
На улице Орджоникидзе установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», рассказали в
На улице Орджоникидзе установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», рассказали в
В Новосибирске запретили парковку у НОВАТа, об этом сообщает
Парковка и остановка транспорта у НОВАТа со стороны улицы Орджоникидзе запрещается с 25 августа. На участке дороги планируют установиться дорожные знаки «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор».
«Это сделано для обеспечения беспрепятственного проезда спецтранспорта и прохода пешеходов по тротуару вдоль ул. Орджоникидзе», — рассказали в муниципалитете.
Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.