В Новосибирске запретили парковку у НОВАТа, об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Парковка и остановка транспорта у НОВАТа со стороны улицы Орджоникидзе запрещается с 25 августа. На участке дороги планируют установиться дорожные знаки «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор».

«Это сделано для обеспечения беспрепятственного проезда спецтранспорта и прохода пешеходов по тротуару вдоль ул. Орджоникидзе», — рассказали в муниципалитете.