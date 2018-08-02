Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меркель своим нарядом произвела фурор на красной дорожке
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Визит к пенсионерке закончился мучительной смертью коллекторов
Вокруг российских футболистов вспыхнул скандал Присвоение звания заслуженного мастера спорта игрокам футбольной сборной вызвало недоумение у других спортсменов
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком
«Все еще впереди»: поклонники напугали молодую маму Костенко
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
В Сети обсуждают постановочную свадьбу Димы Билана - СМИ
Убившие отца сестры выкладывали откровенные фото
Раскрыты «унизительные» требования агентств к моделям
49-летняя Дженнифер Энистон снялась в чувственной фотосессии
62-летняя Долина рассталась с третьим мужем - мнение СМИ
Пластический хирург перестарался - Меньшова
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Как устроен мавзолей Ленина (фото)
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
08:24 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске запретили парковку у НОВАТа

На улице Орджоникидзе установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», рассказали в пресс-центре мэрии.

В Новосибирске запретили парковку у НОВАТа, об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Парковка и остановка транспорта у НОВАТа со стороны улицы Орджоникидзе запрещается с 25 августа. На участке дороги планируют установиться дорожные знаки «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор».

«Это сделано для обеспечения беспрепятственного проезда спецтранспорта и прохода пешеходов по тротуару вдоль ул. Орджоникидзе», — рассказали в муниципалитете.

Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Все новости региона
Новосибирские учёные работают над созданием нового вида «умных» лекарств
СМИ: Москва «раздражена» действиями новых властей Армении
Абсолютный чемпион мира отказался от звания «Герой Украины»
Пользователей Сети умилила крепкая дружба двух псов
СМИ обвинили миротворцев ООН в изнасилованиях детей
Госбанки сконцентрировали 60% активов сектора
Рекордный ущерб агробизнесу возместит государство
В американском городе подали в отставку все полицейские
Спорт
«Спартак» едет в Салоники. ПАОК разгромил «Базель» Соперником красно-белых в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов стал греческий ПАОК, не оставивший ни одного шанса швейцарскому «Базелю»
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
МАЗ-3650 — новый конкурент «Газели» В открытом доступе появились сертификационные документы на лёгкие грузовики марки МАЗ
Кино
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!» Сергей Глушко решил помочь приятелю найти вторую половинку на популярном шоу «Первого канала»
Недвижимость
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Черное море очистят от жилья
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Леди
Мода в метро: 9 ужасных трендов из подземки Что было первым: курица или яйцо? Фантазия дизайнеров или изобретательность обычных людей?
Дети
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком Певица очень скучает по семье.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь