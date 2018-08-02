Воды и земли: чего не хватает первому в Крыму «устричному земледельцу»

Источник: РИА "Новости"

На кон — все

В 2005 году Кулик решил заложить квартиру в центре Москвы и перебраться на Крымский полуостров, чтобы заняться производством устриц. Изучив данные о методах их выращивания, предприниматель пошел на «штурм» поселка Кацивели, решив создать ферму на Южном берегу. Он безвозмездно получил в пользование на десять лет пять гектаров акватории возле поселка. По словам Кулика, это идеальное место с чистой морской водой, где к тому же много фитопланктона — пищи для моллюсков.

Выращенные в Черном море моллюски в царский период специальными вагонами возили к столу императора и поставляли морепродукт в лучшие европейские рестораны.

«До 1913 года Россия поставляла в Европу до 12 миллионов штук крымской устрицы. Она пользовалась спросом, так как имела особенный вкус. Но потом к нам завезли рапана, который уничтожил устриц», — рассказывает бизнесмен.

Как раз опыт дореволюционных «подводных ферм» Кулик использовал для развития своего бизнеса.

«Эти моллюски — фильтры, ведь пропускают через себя до 60 литров морской воды в сутки, а это значит, что в какой воде они будут находиться, таким будет их вкус и состав. Поэтому я и выбрал “пик” Крыма — Кацивели» Кулик

Позже за опытом пришлось съездить в Италию и Францию. Однако полученные знания в полной мере применить не удалось, в бизнес вмешалась морская стихия.

«В 2009 году во время крупного шторма у меня сорвало 90 корзин с устрицами. Я потерял примерно 160 тысяч евро. Кроме того, когда я только завез первых мальков устрицы из Европы, я не учел температурный режим и из них 90% погибло. Тот, кто начинает заниматься устрицами, тот начинает с убытков», — рассказал бизнесмен.

120 дней солнца

Стоимость такого бизнеса идет на миллионы евро, ведь устриц приходится закупать за рубежом, а выращивать в Крыму.

«Чтобы выйти на окупаемость, нужно потратить 8−10 лет. И это при условии, если у тебя есть акватория, специальная лодка и береговая база. Нам нужно на береговой базе создавать запас продукта, который позволил бы обеспечить рестораторов, при этом не выходя в море, например, в шторм», — поясняет Сергей Кулик. По его словам, до «товарного состояния» устрица растет три года, мидия — два, и лишь треть дней в году подходит для работы «подводных земледельцев».

«120 дней рабочие, а остальные — шторм. Поэтому работать надо сутками, чтобы все успеть. Тем не менее, при всех условиях можно выращивать до 400−500 тысяч устриц и до 100 тонн мидий в год. Этот объем можно получить с такой же фермы, как у меня — площадью в 5 га. Да, это кропотливый труд, который позволяет быть в стабильном нормальном «плюсе» Кулик

Не без проблем

Правда, без проблем у Сергея Кулика не обходится. Сейчас он оказался на грани закрытия своей мидийно-устричной фермы.

«Бизнес не бывает без проблем. Особенно частный. Как я и говорил, для успеха мне нужна плантация, специальное плавсредство и береговая база. Сейчас береговой базы нет, лодка повреждена после штормов, осталась только плантация. Правда, проблема с береговой базой практически была решена: я арендовал два небольших участка — 375 и 249 кв м. Первый у меня в аренде до 2028 года, а аренду второго я каждый год продлевал», — пояснил «фермер».

В 2015 году Сергею Кулику заявили, что документы на аренду не действительны. Закончился и режим водопользования акваторией. Бизнесмену предложили поучаствовать в аукционе.

«Но у меня там устрицы и мидии, вдруг кто-то перекупит и все. Поэтому я пошел в суды», — рассказал Сергей Кулик.

Судебная история Кулика довольно запутанная. Полученные им гектары земли когда-то принадлежали Морскому гидрофизическому институту и были переданы правительству Крыма. После территория попала на баланс Федерального агентства научных организаций.

«Сейчас это агентство расформировали, и все мои иски надо переделывать. А в целом меня эта ситуация очень смущает: ведь землей, где расположены нужные мне участки, никто не занимается. Но и мне не дают», — подытожил Сергей Кулик.