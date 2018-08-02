«Метание ножей и танцы»: 11 августа в Самаре отпразднуют День физкультурника
Центральной площадкой станет вторая очередь набережной.
Центральной площадкой станет вторая очередь набережной.
В следующую субботу с десяти часов дня на Чкаловском спуске набережной для местных жителей и гостей города будут организованы
— Пройдут соревнования по настольному теннису, боксу, танцам, скалолазанию, авиамодельному спорту, восточным единоборствам, метанию ножей и шахматам. Горожане смогут поиграть в баскетбол, пляжный футбол, а также сдать нормы ГТО. Для детей будут работать бесплатные надувные и прыжковые батуты. Пройдут веселые старты, развлекательные и интерактивные игры, — сообщает
Также в мобильной лаборатории «Выбираю здоровье» можно будет пройти тестирование и получить консультацию специалиста.
И, конечно же, состоится награждение заслуженных специалистов отрасли физкультуры и спорта Самарской области.