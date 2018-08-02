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08:12 (мск), источник: Pro Город Самара

«Метание ножей и танцы»: 11 августа в Самаре отпразднуют День физкультурника

Центральной площадкой станет вторая очередь набережной.

Источник: Pro Город Самара

В следующую субботу с десяти часов дня на Чкаловском спуске набережной для местных жителей и гостей города будут организованы концертно-развлекательная программа, мастер-классы, конкурсы, выставки, соревнования. Все эти мероприятия пройдут в честь Дня физкультурника.

— Пройдут соревнования по настольному теннису, боксу, танцам, скалолазанию, авиамодельному спорту, восточным единоборствам, метанию ножей и шахматам. Горожане смогут поиграть в баскетбол, пляжный футбол, а также сдать нормы ГТО. Для детей будут работать бесплатные надувные и прыжковые батуты. Пройдут веселые старты, развлекательные и интерактивные игры, — сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Также в мобильной лаборатории «Выбираю здоровье» можно будет пройти тестирование и получить консультацию специалиста.

И, конечно же, состоится награждение заслуженных специалистов отрасли физкультуры и спорта Самарской области.

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