«Метание ножей и танцы»: 11 августа в Самаре отпразднуют День физкультурника

Источник: Pro Город Самара

В следующую субботу с десяти часов дня на Чкаловском спуске набережной для местных жителей и гостей города будут организованы концертно-развлекательная программа, мастер-классы, конкурсы, выставки, соревнования. Все эти мероприятия пройдут в честь Дня физкультурника.

— Пройдут соревнования по настольному теннису, боксу, танцам, скалолазанию, авиамодельному спорту, восточным единоборствам, метанию ножей и шахматам. Горожане смогут поиграть в баскетбол, пляжный футбол, а также сдать нормы ГТО. Для детей будут работать бесплатные надувные и прыжковые батуты. Пройдут веселые старты, развлекательные и интерактивные игры, — сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Также в мобильной лаборатории «Выбираю здоровье» можно будет пройти тестирование и получить консультацию специалиста.