Лучшие комбайнёры Башкортостана получат автомобили от Рустэма Хамитова
Лучшие сельхозработники республики, которые по итогам года достигнут наивысших результатов по уборке урожая, получат награды.
Лучшие сельхозработники республики, которые по итогам года достигнут наивысших результатов по уборке урожая, получат награды.
Об этом Глава Башкортостана Рустэм Хамитов заявил в ходе круглого стола, посвящённого производству и реализации сельхозпродукции. Мероприятие прошло в рамках
— В этом году мы будем продолжать поощрять наших лучших механизаторов, комбайнёров, — сказал Рустэм Хамитов. — Я уже подписал соответствующий документ о выделении около 8 млн рублей на покупку десяти автомобилей «Шевроле». По итогам, если хорошо сработаем, сможем убрать урожай и результаты будут добротные, в конце октября — начале ноября проведём совместное заседание, отметим лучших, люди получат награды.
Напомним, конкурс среди аграриев проводится с 2016 года, его инициатором выступил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов. Ежегодно десять лучших сельхозработников — операторы зерноуборочных комбайнов, самоходных косилок, водители грузовых автомобилей, свеклоуборочных комбайнов, механизаторы