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08:14 (мск), источник: ИА Башинформ

Лучшие комбайнёры Башкортостана получат автомобили от Рустэма Хамитова

Лучшие сельхозработники республики, которые по итогам года достигнут наивысших результатов по уборке урожая, получат награды.

Источник: Башинформ

Об этом Глава Башкортостана Рустэм Хамитов заявил в ходе круглого стола, посвящённого производству и реализации сельхозпродукции. Мероприятие прошло в рамках семинара-совещания «День поля — 2018».

— В этом году мы будем продолжать поощрять наших лучших механизаторов, комбайнёров, — сказал Рустэм Хамитов. — Я уже подписал соответствующий документ о выделении около 8 млн рублей на покупку десяти автомобилей «Шевроле». По итогам, если хорошо сработаем, сможем убрать урожай и результаты будут добротные, в конце октября — начале ноября проведём совместное заседание, отметим лучших, люди получат награды.

Напомним, конкурс среди аграриев проводится с 2016 года, его инициатором выступил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов. Ежегодно десять лучших сельхозработников — операторы зерноуборочных комбайнов, самоходных косилок, водители грузовых автомобилей, свеклоуборочных комбайнов, механизаторы и т. д. — получают автомобили от руководителя региона.

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