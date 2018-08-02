Лучшие комбайнёры Башкортостана получат автомобили от Рустэма Хамитова

— В этом году мы будем продолжать поощрять наших лучших механизаторов, комбайнёров, — сказал Рустэм Хамитов. — Я уже подписал соответствующий документ о выделении около 8 млн рублей на покупку десяти автомобилей «Шевроле». По итогам, если хорошо сработаем, сможем убрать урожай и результаты будут добротные, в конце октября — начале ноября проведём совместное заседание, отметим лучших, люди получат награды.