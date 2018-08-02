В День города запустят фейерверк за 700 тысяч рублей
Из городского бюджета выделили 700 тыс. рублей на праздничный фейерверк ко Дню города.
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Из городского бюджета выделили 700 тыс. рублей на праздничный фейерверк ко Дню города.
Заказчиком является управление культуры Ростова.
В документах указано, что фейерверк состоится 15 сентября 2018 года в 22:00 на Театральной площади.
Исполнителю необходимо обеспечить доставку и запуск не менее 59 видов салютов. Аукцион назначен на 13 августа, пишет РБК.