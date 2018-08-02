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17:27 (мск), источник: НИА Ростов

В День города запустят фейерверк за 700 тысяч рублей

Из городского бюджета выделили 700 тыс. рублей на праздничный фейерверк ко Дню города.

Заказчиком является управление культуры Ростова.

В документах указано, что фейерверк состоится 15 сентября 2018 года в 22:00 на Театральной площади.

Исполнителю необходимо обеспечить доставку и запуск не менее 59 видов салютов. Аукцион назначен на 13 августа, пишет РБК.

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