Электросамокаты «захватили» улицы Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В Алматы наблюдается бум продаж электросамокатов и электровелосипедов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В Алматы наблюдается бум продаж электросамокатов и электровелосипедов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
Спрос у алматинцев на этот модный способ передвижения резко увеличился. По сравнению с прошлым годом количество продаж электросамокатов и электровелосипедов выросло на 70 процентов. В акимате уверены, что это связано с увеличением протяженности велодорожек до 30 км и пешеходных зон.
«Я за рулем автомобиля проездил 42 года. Сейчас мне 74, зрение уже не то, да и реакция тоже. Дети подарили электросамокат и он заменил мне личное авто, общественный транспорт и дорогое такси. Весь центр города сейчас для меня доступен. Очень удобно передвигаться по велосипедным дорожкам. Я уж не говорю об экономии на топливе и техническом обслуживании», — делится пенсионер Владимир Иванов.
То, что любви к самокату теперь все возрасты покорны, объясняется его суперсовременной оснащенностью. Нехитрый механизм оснастили двигателем, аккумуляторами и гаджетами. Причем двигатель электросамоката при торможении переключается в режим генератора, дозаряжая батарею и увеличивая пробег на одной зарядке. К тому же наличие на борту аккумуляторов позволяет установить фару и
Появился и рейтинг этих машин — самых лучших недорогих электрических самокатов для взрослых. В топ-5 текущего года вошли марки IconBIT Kick Scooter XT, Xiaomi Mijia Electric Scooter, Airwheel Z5, Razor E300S и наиболее востребованной является марка Ninebot KickScooter ES4.
Самая топовая модель рейтинга обладает наиболее мощным двигателем (800 Вт), а значит, и самой большой скоростью. Разогнаться электрический самокат может до 30 км/ч. Фирменная фишка этой серии — то, что аккумуляторы и контроллер размещены в рулевой стойке. Это на самом деле дает свой плюс: нет риска повреждения электроники или короткого замыкания при переезде лужи. Вторая фишка — это наличие разъема для дополнительного аккумулятора, который крепится на этой же стойке. Главный интерес — возможность использования приложения Ninebot на смартфоне, которое показывает текущую скорость, заряд аккумулятора, прогнозируемый запас хода. Тут же можно выбрать режим езды (экономный, нормальный и «спортивный»), задать ограничение скорости и даже включить
Для того чтобы кататься по городу на электросамокате или электровелосипеде водительских прав не нужно. Главное соблюдать правила дорожного движения, согласно которым двигаться можно по велосипедным дорожкам или с краю в правом ряду дороги.
В Алматы продажа электрических самокатов и велосипедов ведется на рынках города и порядка 100 магазинах. Цена варьируется от 70 тысяч до 250 тысяч тенге, в зависимости от модели и технических характеристик.
Тем временем, алматинец Ерлан Алимханов создал собственный
«Механизм складывания напоминает детскую складную коляску и уменьшается в размерах в несколько раз.
Изобретатель намерен выпускать три модификации «зеленого трансформера»: детский, юношеский и взрослый. В зависимости от типа батареи транспортное средство может развивать скорость до 45 километров в час.
В 2018 году работа по обустройству пешеходных зон проходит на проспектах Назарбаева, Абая, Абылай хана, на площади перед Дворцом Республики, улицах Желтоксан, Гоголя. На проект по реконструкции улиц было выделено 578 млн тенге.