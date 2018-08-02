Электросамокаты «захватили» улицы Алматы

«Я за рулем автомобиля проездил 42 года. Сейчас мне 74, зрение уже не то, да и реакция тоже. Дети подарили электросамокат и он заменил мне личное авто, общественный транспорт и дорогое такси. Весь центр города сейчас для меня доступен. Очень удобно передвигаться по велосипедным дорожкам. Я уж не говорю об экономии на топливе и техническом обслуживании», — делится пенсионер Владимир Иванов.



То, что любви к самокату теперь все возрасты покорны, объясняется его суперсовременной оснащенностью. Нехитрый механизм оснастили двигателем, аккумуляторами и гаджетами. Причем двигатель электросамоката при торможении переключается в режим генератора, дозаряжая батарею и увеличивая пробег на одной зарядке. К тому же наличие на борту аккумуляторов позволяет установить фару и стоп-сигнал, что само по себе дает плюс к безопасности езды.



Появился и рейтинг этих машин — самых лучших недорогих электрических самокатов для взрослых. В топ-5 текущего года вошли марки IconBIT Kick Scooter XT, Xiaomi Mijia Electric Scooter, Airwheel Z5, Razor E300S и наиболее востребованной является марка Ninebot KickScooter ES4.



Самая топовая модель рейтинга обладает наиболее мощным двигателем (800 Вт), а значит, и самой большой скоростью. Разогнаться электрический самокат может до 30 км/ч. Фирменная фишка этой серии — то, что аккумуляторы и контроллер размещены в рулевой стойке. Это на самом деле дает свой плюс: нет риска повреждения электроники или короткого замыкания при переезде лужи. Вторая фишка — это наличие разъема для дополнительного аккумулятора, который крепится на этой же стойке. Главный интерес — возможность использования приложения Ninebot на смартфоне, которое показывает текущую скорость, заряд аккумулятора, прогнозируемый запас хода. Тут же можно выбрать режим езды (экономный, нормальный и «спортивный»), задать ограничение скорости и даже включить круиз-контроль.



Для того чтобы кататься по городу на электросамокате или электровелосипеде водительских прав не нужно. Главное соблюдать правила дорожного движения, согласно которым двигаться можно по велосипедным дорожкам или с краю в правом ряду дороги.



В Алматы продажа электрических самокатов и велосипедов ведется на рынках города и порядка 100 магазинах. Цена варьируется от 70 тысяч до 250 тысяч тенге, в зависимости от модели и технических характеристик.