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09:40 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Гадюки покусали больше 40 свердловчан

С начала года.

За текущий год в Свердловской области от укусов гадюк пострадал 41 человек, 12 из них — екатеринбуржцы. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, чаще всего нападения змей фиксировались в районе озера Таватуй и в садах Орджоникидзевского района.

Чтобы избежать нападения, санврачи рекомендуют соблюдать правила поведения там, где существует потенциальная опасность. В лесопарках лучше не сворачивать с троп, а в лес стоит отправляться лишь в высоких резиновых сапогах, в которые можно заправить штаны.

Ночевать лучше на возвышенности, где нет высокой и густой травы, вдали от нор и скал. Кроме того, не стоит устраивать ночлег возле деревьев с дуплами, пней, входов в пещеры.

Если встреча со змеей все же произошла, лучше не совершать резких движений, чтобы дать змее уползти. Уходить после этого стоит медленно, отступая назад. Нельзя защищаться руками, выставленными вперед.

После укуса необходимо немедленно посетить травмпункт или токсикоцентр.

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