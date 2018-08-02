Гадюки покусали больше 40 свердловчан

За текущий год в Свердловской области от укусов гадюк пострадал 41 человек, 12 из них — екатеринбуржцы. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, чаще всего нападения змей фиксировались в районе озера Таватуй и в садах Орджоникидзевского района.

Чтобы избежать нападения, санврачи рекомендуют соблюдать правила поведения там, где существует потенциальная опасность. В лесопарках лучше не сворачивать с троп, а в лес стоит отправляться лишь в высоких резиновых сапогах, в которые можно заправить штаны.

Ночевать лучше на возвышенности, где нет высокой и густой травы, вдали от нор и скал. Кроме того, не стоит устраивать ночлег возле деревьев с дуплами, пней, входов в пещеры.

Если встреча со змеей все же произошла, лучше не совершать резких движений, чтобы дать змее уползти. Уходить после этого стоит медленно, отступая назад. Нельзя защищаться руками, выставленными вперед.