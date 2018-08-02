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08:40 (мск), источник: NewsKo

Пермскую семью Ощепковых признали лучшей многодетной семьей России

Семья Ощепковых из Перми победила в номинации «Многодетная семья» на конкурсе «Семья года 2018». Заявки на участие поступили из всех 85 субъектов РФ.

Регионы представили 329 семей, претендующих на почетное звание «Семья года». Награды победителям вручали в пяти номинациях: Многодетная семья, молодая семья, Семья — хранитель традиций, Сельская семья и Золотая семья России. Организатором конкурса выступило Министерство труда РФ и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Конкурс «Семья года 2018» для семьи Ощепковых не первый, в котором они участвуют и занимают призовые места. В 2014 году они стали третьими в конкурсе «Лучшая замещающая семья» Перми. В 2015 —лучшей замещающей семьей, а в 2016 вошли в тройку лучших приемных семей Пермского края. Говоря о своей победе, в семье считают, что она стала возможна благодаря семейным традициям.

«В этой дружной семье воспитывается 14 детей, 12 из которых — приемные. Павел Борисович и Анастасия Олеговна (родители) стремятся к тому, чтобы каждый член семьи, чувствовал, что его любят. В процессе воспитания детей в семье родители изучают и видят потребности каждого ребенка, дают конкретно то, что ему необходимо. Мы очень рады, что эта замечательная семья получила достойное признание на Всероссийском конкурсе»
Надежда Подъянова
Заместитель министра социального развития Пермского края
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