Пермскую семью Ощепковых признали лучшей многодетной семьей России

«В этой дружной семье воспитывается 14 детей, 12 из которых — приемные. Павел Борисович и Анастасия Олеговна (родители) стремятся к тому, чтобы каждый член семьи, чувствовал, что его любят. В процессе воспитания детей в семье родители изучают и видят потребности каждого ребенка, дают конкретно то, что ему необходимо. Мы очень рады, что эта замечательная семья получила достойное признание на Всероссийском конкурсе»

Надежда Подъянова Заместитель министра социального развития Пермского края