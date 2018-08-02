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09:50 (мск), источник: Кубань 24

Синоптики прогнозируют на Кубани дожди, грозы и ветер до 17 м/с

В зоне риска Черноморское побережье. Также от Анапы до Магри 2 и 3 августа могут сформироваться смерчи.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 84% 762 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Кубань 24

МЧС объявило экстренное предупреждение.

Воздух прогреется до 36 °C. Кратковременный грозовой дождь может пойти и в Краснодаре.

Ветер северо-восточный до 14 м/с.

Днем термометры покажут 33−35°С.

Такая погода сохранится в крае как минимум до 4 августа.

По прогнозам метеорологов, август будет жарким.

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