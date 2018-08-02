Синоптики прогнозируют на Кубани дожди, грозы и ветер до 17 м/с
В зоне риска Черноморское побережье. Также от Анапы до Магри 2 и 3 августа могут сформироваться смерчи.
В зоне риска Черноморское побережье. Также от Анапы до Магри 2 и 3 августа могут сформироваться смерчи.
МЧС объявило экстренное предупреждение.
Воздух прогреется до 36 °C. Кратковременный грозовой дождь может пойти и в Краснодаре.
Ветер
Днем термометры покажут 33−35°С.
Такая погода сохранится в крае как минимум до 4 августа.
По прогнозам метеорологов, август будет жарким.