Синоптики прогнозируют на Кубани дожди, грозы и ветер до 17 м/с

Синоптики прогнозируют на Кубани дожди, грозы и ветер до 17 м/с

В зоне риска Черноморское побережье. Также от Анапы до Магри 2 и 3 августа могут сформироваться смерчи.