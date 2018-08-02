В Волгограде разыскивают лучшее фото о мундиале

Его проводят молодёжный центр «Лидер», горкомитет молодёжной политики и туризма и отель Hilton Garden Inn Volgograd.

Фотоконкурс посвящён прошедшему Чемпионату мира по футболу. Для участия необходимо предоставить фото, сделанное на территории Волгограда во время мундиаля. Конкурсная фотография должна быть размещена в альбоме. Прием работ продлится по 31 августа.