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17:04 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде разыскивают лучшее фото о мундиале

В Волгограде начался приём работ на фотоконкурс «Фото. OVERTIME».

Источник: РИАЦ

Его проводят молодёжный центр «Лидер», горкомитет молодёжной политики и туризма и отель Hilton Garden Inn Volgograd.

Фотоконкурс посвящён прошедшему Чемпионату мира по футболу. Для участия необходимо предоставить фото, сделанное на территории Волгограда во время мундиаля. Конкурсная фотография должна быть размещена в альбоме. Прием работ продлится по 31 августа.

Победители получат ценные призы. Лучшие работы будут размещены на тематической фотовыставке в холле отеля Hilton Garden Inn Volgograd. Подробная информация о конкурсе по телефону МУ Городской молодёжный центр «Лидер» 73−13−38.

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