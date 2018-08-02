В Волгограде разыскивают лучшее фото о мундиале
В Волгограде начался приём работ на фотоконкурс «Фото. OVERTIME».
В Волгограде начался приём работ на фотоконкурс «Фото. OVERTIME».
Его проводят молодёжный центр «Лидер», горкомитет молодёжной политики и туризма и отель Hilton Garden Inn Volgograd.
Фотоконкурс посвящён прошедшему Чемпионату мира по футболу. Для участия необходимо предоставить фото, сделанное на территории Волгограда во время мундиаля. Конкурсная фотография должна быть размещена в альбоме. Прием работ продлится по 31 августа.
Победители получат ценные призы. Лучшие работы будут размещены на тематической фотовыставке в холле отеля Hilton Garden Inn Volgograd. Подробная информация о конкурсе по телефону МУ Городской молодёжный центр «Лидер» 73−13−38.