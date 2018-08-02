Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дану Борисову избил известный певец
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Женщина с двумя матками родила двух детей
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Что обнаружили в квартире сестер Хачатурян, убивших отца
Вокруг российских футболистов вспыхнул скандал Присвоение звания заслуженного мастера спорта игрокам футбольной сборной вызвало недоумение у других спортсменов
Стало известно, почему дочь Кейт Миддлтон носит одни платья
«Все еще впереди»: поклонники напугали молодую маму Костенко
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
СМИ: Убившие отца три сестры выкладывали откровенные фото в Сеть
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
«Мачо»: Андрей Малахов покорил соцсети снимком из бассейна
Как выглядят популярные модели в обычной жизни
62-летняя Долина рассталась с третьим мужем - мнение СМИ
Пластический хирург перестарался - Меньшова
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
08:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В МЧС рассказали подробности тушения пожара на Красной улице в Кемерове

Основная часть жильцов эвакуировалась самостоятельно.

В региональном ГУ МЧС рассказали, как проходило тушение пожара на улице Красная в областном центре.

По сообщению пресс-службы ведомства, в настоящее время причина пожара устанавливается. На место происшествия выехали 9 подразделений пожарной охраны. Огнеборцы вывели из задымленных помещений 12 человек, основная часть жильцов эвакуировалась самостоятельно.

Как только возгорание было обнаружено, коммунальные службы отключили дом от систем электро- и газоснабжения. Сейчас на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории Главного управления МЧС России по Кемеровской области.

«Писатель из дурдома». Как девочка-инвалид стала автором сказок
СМИ: Москва «раздражена» действиями новых властей Армении
Абсолютный чемпион мира отказался от звания «Герой Украины»
СМИ обвинили миротворцев ООН в изнасилованиях детей
Госбанки сконцентрировали 60% активов сектора
В американском городе подали в отставку все полицейские
Пользователей Сети умилила крепкая дружба двух псов
Рекордный ущерб агробизнесу возместит государство
Спорт
«Спартак» едет в Салоники. ПАОК разгромил «Базель» Соперником красно-белых в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов стал греческий ПАОК, не оставивший ни одного шанса швейцарскому «Базелю»
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
МАЗ-3650 — новый конкурент «Газели» В открытом доступе появились сертификационные документы на лёгкие грузовики марки МАЗ
Кино
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!» Сергей Глушко решил помочь приятелю найти вторую половинку на популярном шоу «Первого канала»
Недвижимость
Утилизация мусора: в Японии решили эту проблему, использовав опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядят популярные модели в обычной жизни Не все красотки подиума идеальны, некоторые из них во время отдыха между дефиле позволяют себе лишнего... И (сюрприз!) становятся обычными девушками
Дети
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком Певица очень скучает по семье.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь