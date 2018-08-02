В МЧС рассказали подробности тушения пожара на Красной улице в Кемерове

В региональном ГУ МЧС рассказали, как проходило тушение пожара на улице Красная в областном центре.

По сообщению пресс-службы ведомства, в настоящее время причина пожара устанавливается. На место происшествия выехали 9 подразделений пожарной охраны. Огнеборцы вывели из задымленных помещений 12 человек, основная часть жильцов эвакуировалась самостоятельно.