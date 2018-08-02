В МЧС рассказали подробности тушения пожара на Красной улице в Кемерове
Основная часть жильцов эвакуировалась самостоятельно.
Основная часть жильцов эвакуировалась самостоятельно.
В региональном ГУ МЧС рассказали, как проходило тушение пожара на улице Красная в областном центре.
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Как только возгорание было обнаружено, коммунальные службы отключили дом от систем электро- и газоснабжения. Сейчас на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории Главного управления МЧС России по Кемеровской области.