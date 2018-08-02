Самолет из Петербурга в Сочи задержали почти на 9 часов

Туристы не могли вылететь из Петербурга в Сочи в течение девяти часов. Самолет, который должен был доставить жителей Северной столицы в южный город России, сломался. О технической неисправности воздушного судна рассказали представители авиакомпании «Ямал».

По сведениям от пассажиров, вылет должен был состояться в 14.45, но на самом деле они поднялись в воздух только в половину двенадцатого ночи. В пункте назначения борт лайнера приземлился около двух часов ночи. В результате инцидента пострадавших нет.