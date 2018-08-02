За ВДВ! В Перми отмечают день «крылатой пехоты»
В Перми и Пермском крае полностью запрещена продажа алкогольной продукции.
В Перми и Пермском крае полностью запрещена продажа алкогольной продукции.
В Перми и Пермском крае будет полностью запрещена продажа алкогольной продукции. Несколько лет так делают в день ВДВ. В разных муниципалитетах пройдут собственные праздничные мероприятия по этому поводу.
В Перми же, точно известно, в полдень состоится традиционный митинг у памятника Разорванное братство. Сбор десантников состоится утром у речного вокзала, все как обычно. Затем шествие пройдет по Монастырской и Сибирской.
Будьте внимательны, выбирайте пути объезда заранее. В администрации Перми сообщают, что движение будет перекрыто с 10 утра до 12 дня от по всему маршруту движения праздничной колонны, вплоть до перекрестка Сибирской с Белинского.