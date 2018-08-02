За ВДВ! В Перми отмечают день «крылатой пехоты»

Источник: Вести - Пермь

В Перми и Пермском крае будет полностью запрещена продажа алкогольной продукции. Несколько лет так делают в день ВДВ. В разных муниципалитетах пройдут собственные праздничные мероприятия по этому поводу.

В Перми же, точно известно, в полдень состоится традиционный митинг у памятника Разорванное братство. Сбор десантников состоится утром у речного вокзала, все как обычно. Затем шествие пройдет по Монастырской и Сибирской.