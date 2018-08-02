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09:45 (мск), источник: Вести - Пермь

За ВДВ! В Перми отмечают день «крылатой пехоты»

В Перми и Пермском крае полностью запрещена продажа алкогольной продукции.

Источник: Вести - Пермь

В Перми и Пермском крае будет полностью запрещена продажа алкогольной продукции. Несколько лет так делают в день ВДВ. В разных муниципалитетах пройдут собственные праздничные мероприятия по этому поводу.

В Перми же, точно известно, в полдень состоится традиционный митинг у памятника Разорванное братство. Сбор десантников состоится утром у речного вокзала, все как обычно. Затем шествие пройдет по Монастырской и Сибирской.

Будьте внимательны, выбирайте пути объезда заранее. В администрации Перми сообщают, что движение будет перекрыто с 10 утра до 12 дня от по всему маршруту движения праздничной колонны, вплоть до перекрестка Сибирской с Белинского.

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