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09:34 (мск), источник: АиФ Казань

7 августа на стадионе в Осиново пройдет митинг против МСЗ

7 августа на стадионе села Осиново Зеленодольского района пройдет очередной митинг против строительства мусоросжигательного завода (МСЗ).

Источник: Аргументы и факты

Как уточнили «АиФ-Казань» в сельсовете, митинг согласован администрацией. Листовки с призывом прийти на митинг уже распространяются по поселку и в соцсетях. Предметом недовольства стало решение депутатов осиновского сельсовета проголосовать за перевод части земель сельхозназначения под промышленную зону, ранее этот участок был выкуплен инвестором МСЗ.

«“Народные избранники” проигнорировали наше мнение, долой их!», — говорится в листовках. Сообщается, что также готовятся обращения в Росприроднадзор. Начало митинга в 17.30.

Тем временем, как рассказала «АиФ-Казань» юрист Елена Бикташева, 8 августа в Верховном суде РТ рассмотрят иск 109 осиновцев к Кабмину РТ, утвердившему территориальную схему обращения с отходами. Главная претензия — проект не прошел общественное обсуждение согласно поправкам в ФЗ «Об отходах производства и потребления». Эта поправка была внесена в закон во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина, говорит Елена Бикташева. Президент заявил о необходимости учитывать мнение местного населения при размещении объектов по обращению с отходами. Однако в республике такого обсуждения территориальной схемы не состоялось.

Также жители Осиново оспаривают в суде назначение публичных слушаний по Генплану.

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