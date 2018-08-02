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09:43 (мск), источник: Piter.tv

В «Автово» Красненькая речка стала ядовито-зеленого цвета

Петербуржцы обеспокоены ситуацией.

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В историческом районе Петербурга «Автово» местные жители заметили, что река Красненькая приобрела странный ядовито-зеленый оттенок. Некоторые заподозрили в изменениях экологические проблемы, влияние человеческих факторов.

Скорее всего добавляли специальный реагент (флуоресцеин) для того, чтобы найти утечки по яркому окрашиванию. Реагент абсолютно безвредный. В Чикаго на день святого Патрика с помощью него специально подкрашивают воду, отмечает одна из пользователей социальной сети «Вконтакте».

Однако, наиболее вероятной версией считается обильное цветение водорослей: они начинают активнее размножаться в условиях жары.

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