В «Автово» Красненькая речка стала ядовито-зеленого цвета
Петербуржцы обеспокоены ситуацией.
Петербуржцы обеспокоены ситуацией.
В историческом районе Петербурга «Автово» местные жители заметили, что река Красненькая приобрела странный
Скорее всего добавляли специальный реагент (флуоресцеин) для того, чтобы найти утечки по яркому окрашиванию. Реагент абсолютно безвредный. В Чикаго на день святого Патрика с помощью него специально подкрашивают воду, отмечает одна из пользователей социальной сети «Вконтакте».
Однако, наиболее вероятной версией считается обильное цветение водорослей: они начинают активнее размножаться в условиях жары.