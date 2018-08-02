В «Автово» Красненькая речка стала ядовито-зеленого цвета

Скорее всего добавляли специальный реагент (флуоресцеин) для того, чтобы найти утечки по яркому окрашиванию. Реагент абсолютно безвредный. В Чикаго на день святого Патрика с помощью него специально подкрашивают воду, отмечает одна из пользователей социальной сети «Вконтакте».