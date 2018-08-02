Центральную улицу Кишинева сегодня перекроют на месяц: Как будут ходить троллейбусы и маршрутки

Источник: Комсомольская правда

В связи с этим, как сообщает примэрия муниципия Кишинева, меняются и маршруты городского транспорта.

Троллейбусы № 9 и № 13 изменят маршрут следующим образом: ул. Измаил, бул. Штефан чел Маре, ул. М. Бэнулеску-Бодони, ул. Алексей Матеевич, ул. В. Александри, шос. Хынчешть и далее по установленному маршруту. Обратно — по привычному маршруту.

Микроавтобусы №№ 120, 169, 186, 191 изменят свои маршруты следующим образом: ул. Измаил, бул. Штефан чел Маре, ул. В. Александри, ул. Букурешть, ул. Измаил, — далее по установленному маршруту. В обратную сторону — по привычному маршруту.