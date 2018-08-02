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09:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Центральную улицу Кишинева сегодня перекроют на месяц: Как будут ходить троллейбусы и маршрутки

Сегодня, 2 августа, перекроют улицу 21 Августа между улицами Измаил и Тигина, ремонтные работы будут проводиться до 1 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В связи с этим, как сообщает примэрия муниципия Кишинева, меняются и маршруты городского транспорта.

Троллейбусы № 9 и № 13 изменят маршрут следующим образом: ул. Измаил, бул. Штефан чел Маре, ул. М. Бэнулеску-Бодони, ул. Алексей Матеевич, ул. В. Александри, шос. Хынчешть и далее по установленному маршруту. Обратно — по привычному маршруту.

Микроавтобусы №№ 120, 169, 186, 191 изменят свои маршруты следующим образом: ул. Измаил, бул. Штефан чел Маре, ул. В. Александри, ул. Букурешть, ул. Измаил, — далее по установленному маршруту. В обратную сторону — по привычному маршруту.

Микроавтобус № 103 будет ходить по ул. 31 Августа до ул. Армянской, бул. Штефан чел Маре, далее — по установленному маршруту. Обратно — по установленному маршруту.

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