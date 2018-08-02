Алекс Родригес раскрыл тайну помолвочного кольца, которое носит Дженнифер Лопес
Как оказалось, спортсмен Алекс Родригес действительно подарил своей возлюбленной Дженнифер Лопес ювелирное украшение «со смыслом».
Как оказалось, спортсмен Алекс Родригес действительно подарил своей возлюбленной Дженнифер Лопес ювелирное украшение «со смыслом».
Вот уже как минимум полгода поклонники Алекса Родригеса и Дженнифер Лопес ждут, когда же влюбленные объявят о своей помолвке, но этого не происходит. Спортсмен и певица все время проводят вместе, путешествуют и делятся фотографиями семейной идиллии, однако связывать себя узами брака не спешат (хотя на безымянном пальце у Джей Ло уже красуется колечко). Наконец, Алекс Родригес решил расставить все точки над i и раскрыл «тайну» помолвочного кольца. Как оказалось, украшение артистке действительно подарил он.
Я подарил Дженнифер это кольцо около 4−5 месяцев назад. Оно очень ей понравилось. Разумеется, этот подарок символичен, но мы не помолвлены!
Алекс также поделился некоторыми секретами их с Дженнифер безупречной семейной жизни. По мнению спортсмена, залог успеха скрывается в опыте.
Буду честен. Если бы мы встретились, когда нам было лет по двадцать, ничего бы не получилось. Я тогда не был достаточно зрелым. Было очень много сумасшедших поступков. Мальчишки, нам следует избавляться от своего дурачества. Сейчас и мне и Дженнифер уже за 40. Мы оба из
Напомним, что певица и спортсмен начали встречаться весной прошлого года. На протяжении некоторого времени они не афишировали отношения, однако долго скрывать