В Омской области продлили карантин по анемии лошадей

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Ограничительные мероприятия действуют на территории эпизоотического очага в личном подсобном хозяйстве в ауле Домбай. Контроль за исполнением приказа возложен на заместителя начальника управления Александра Захарова.

Еще одним приказом Главного управления ветеринарии Омской области с 1 августа отменен карантин по лептоспирозу лошадей в Исилькульском районе. Ограничения там вводились на территории коневодческой фермы АО «Солнцево».

Инфекционная анемия лошадей — вирусная болезнь, характеризующаяся поражением органов кроветворения, и проявляющаяся лихорадкой, анемией, явлениями геморрагического диатеза во время температурных приступов и нарушением функций сердечно-сосудистой системы.