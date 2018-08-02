В Омской области продлили карантин по анемии лошадей
Приказом Главного управления ветеринарии Омской области № 40 от 1 августа карантин по инфекционной анемии лошадей продлен в Марьяновском районе до 1 ноября.
Приказом Главного управления ветеринарии Омской области № 40 от 1 августа карантин по инфекционной анемии лошадей продлен в Марьяновском районе до 1 ноября.
Ограничительные мероприятия действуют на территории эпизоотического очага в личном подсобном хозяйстве в ауле Домбай. Контроль за исполнением приказа возложен на заместителя начальника управления Александра Захарова.
Еще одним приказом Главного управления ветеринарии Омской области с 1 августа отменен карантин по лептоспирозу лошадей в Исилькульском районе. Ограничения там вводились на территории коневодческой фермы АО «Солнцево».
Инфекционная анемия лошадей — вирусная болезнь, характеризующаяся поражением органов кроветворения, и проявляющаяся лихорадкой, анемией, явлениями геморрагического диатеза во время температурных приступов и нарушением функций
Лептоспироз — острая инфекционная болезнь, возбудителем которой являются бактерии рода лептоспира. Болезнь характеризуется поражением капилляров, часто поражением печени, почек, мышц, явлениями интоксикации, сопровождается постоянной лихорадкой.