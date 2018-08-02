В Невском районе Санкт-Петербурга испытывают теплосети

«Теплосеть Санкт-Петербурга» продолжает готовить Санкт-Петербург к новому отопительному сезону. Сегодня, 2 августа, на плотность и прочность испытают теплосети в Невском районе города.

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Проверять будут трубы, проходящие по улицам Дыбенко, Подвойского, Коллонтай, Крыленко, Русановской, Центральной, Венской, Австрийской, Английской, Столичной, Альпийской, Пражской и по проспектам Большевиков, Российскому, Товарищескому, Строителей, Европейскому, а также по Итальянскому переулку.

Температура воды в трубопроводе при испытаниях не превышает 40 градусов, однако подходить к местам вытекания воды все равно нельзя. И уж тем более не пытаться проехать по залитой водой территории на тяжелой машине — грунт может запросто провалиться.