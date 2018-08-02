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10:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми из-за большого количества аварий будет изменена работа светофоров на перекрестке Островского и Луначарского

Новый режим работы будет введен с 6 августа.

С 6 августа в Перми на перекрестке улиц Николая Островского и Луначарского будет введен новый режим работы светофоров. Такое решение было принято в связи с большим количеством ДТП с участием пешеходов на перекрестке.

В частности, будет разделено движение транспорта по улице Луначарского на две отдельные фазы, что позволит повысить безопасность движения пешеходов, сообщили в Пермской дирекции дорожного движения.

Движение транспорта по улице Луначарского будет осуществляться поочередно: сначала от улицы Клименко, совместно с пешеходами, которые переходят через улицу Николая Островского, затем по улице Луначарского от улицы Максима Горького.

— Нововведение увеличит время ожидания зеленого сигнала светофора для водителей, — отметили в дирекции. — При этом, будет обеспечена безопасность пешеходов. После изменения режима работы светофора будет произведен мониторинг транспортной ситуации.

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