В Перми из-за большого количества аварий будет изменена работа светофоров на перекрестке Островского и Луначарского

С 6 августа в Перми на перекрестке улиц Николая Островского и Луначарского будет введен новый режим работы светофоров. Такое решение было принято в связи с большим количеством ДТП с участием пешеходов на перекрестке.

В частности, будет разделено движение транспорта по улице Луначарского на две отдельные фазы, что позволит повысить безопасность движения пешеходов, сообщили в Пермской дирекции дорожного движения.

Движение транспорта по улице Луначарского будет осуществляться поочередно: сначала от улицы Клименко, совместно с пешеходами, которые переходят через улицу Николая Островского, затем по улице Луначарского от улицы Максима Горького.