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09:43 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе ушел из жизни профессор Семен Шапиро

В Уфе на 87-м году ушел из жизни известный профессор-физик, посвятивший много лет своего педагогического труда студентам уфимских вузов, Семен Шапиро.

Более 40 лет Семен Валентинович был связан с Уфой. Вместе со своей супругой, известным журналистом Аллой Анатольевной Докучаевой, он приехал в наш город в далеком 1970 году по приглашению тогдашнего ректора Уфимского авиационного института (ныне УГАТУ) Рыфата Мавлютова. Приехал с коллегами и научным руководителем, наставником, профессором Александром Бамдасом из нынешнего Нижнего Новгорода, где на протяжении 13 лет в Горьковском политехническом институте по кирпичику они формировали школу советской электротехники, ставшей знаменитой на всю страну.

В последние годы, более 20 лет, профессор Шапиро преподавал в Уфимской государственной академии экономики и сервиса (ныне Институт в составе УГНТУ). Заведовал здесь кафедрой физики, читал студентам разработанный им курс лекций «Концепция современного естествознания». По этой теме был выпущен учебник с грифом Минобразования России. Преподавал также новый курс «Основы синергетики».

Пробовал себя Семен Шапиро и в роли писателя: вместе с женой Аллой Докучаевой он написал научно-фантастический роман «Суд божий», изданный в 2007 году в Москве.

Подробный материал о жизни, научной и творческой деятельности Семена Шапиро к его 80-летию был опубликован в «Электрогазете».

Семен Валентинович Шапиро похоронен накануне, 1 августа, в Уфе.

Агентство «Башинформ» выражает искреннее соболезнование нашему коллеге, Алле Докучаевой, по поводу кончины супруга.

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