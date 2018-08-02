Билеты на новое судно «Комета» в Крыму раскуплены на неделю вперед

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Билеты на новое пассажирское судно «Комета 120М», которое в среду вышло в первый рейс из Севастополя в Ялту, раскуплены на неделю вперед, сообщил в четверг ТАСС гендиректор госпредприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков.

«До 8 августа практически все продано — на 90%. Рейс пользуется популярностью», — сказал он.

По мнению главы администрации Ялты Алексея Челпанова, запуск судна привлечет на курорты Южного берега Крыма новых туристов. «Уверен, что оно [новое судно] будет пользоваться популярностью и привлечет еще больше туристов в наш город, а также откроет его для отдыхающих с новой интересной стороны», — привели слова Челпанова в его пресс-службе.

Как сообщалось, спуск «Кометы 120М» на воду прошел в Севастополе в понедельник, на церемонии присутствовал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Читайте также В 2019 году в Севастополе построят еще две «Кометы»

В салонах судна на подводных крыльях, оборудованных креслами авиационного типа, могут находиться до 120 пассажиров, еще пять человек составляет экипаж. Длина судна — 35 м, ширина и высота — 10 м. Корпус построен из коррозионностойкого алюминиево-магниевого сплава, скорость до 35 узлов — около 65 км/ч — достигается благодаря работе двух дизельных двигателей и подводных крыльев. «Комета 120М» может находиться до восьми часов в режиме автономного плавания и может проходить до 100 миль — более чем 150 км — без остановки.