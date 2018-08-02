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10:17 (мск), источник: ТАСС

Билеты на новое судно «Комета» в Крыму раскуплены на неделю вперед

Пассажирское судно 1 августа вышло в первый рейс из Севастополя в Ялту.

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Билеты на новое пассажирское судно «Комета 120М», которое в среду вышло в первый рейс из Севастополя в Ялту, раскуплены на неделю вперед, сообщил в четверг ТАСС гендиректор госпредприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков.

«До 8 августа практически все продано — на 90%. Рейс пользуется популярностью», — сказал он.

По мнению главы администрации Ялты Алексея Челпанова, запуск судна привлечет на курорты Южного берега Крыма новых туристов. «Уверен, что оно [новое судно] будет пользоваться популярностью и привлечет еще больше туристов в наш город, а также откроет его для отдыхающих с новой интересной стороны», — привели слова Челпанова в его пресс-службе.

Как сообщалось, спуск «Кометы 120М» на воду прошел в Севастополе в понедельник, на церемонии присутствовал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

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В салонах судна на подводных крыльях, оборудованных креслами авиационного типа, могут находиться до 120 пассажиров, еще пять человек составляет экипаж. Длина судна — 35 м, ширина и высота — 10 м. Корпус построен из коррозионностойкого алюминиево-магниевого сплава, скорость до 35 узлов — около 65 км/ч — достигается благодаря работе двух дизельных двигателей и подводных крыльев. «Комета 120М» может находиться до восьми часов в режиме автономного плавания и может проходить до 100 миль — более чем 150 км — без остановки.

Судно собрали на заводе в Рыбинске Ярославской области, где в 2013 году началось производство теплоходов нового поколения. В Севастополе велась доработка судна и прошли испытания «Кометы» на площадке судостроительного завода «Вымпел». В понедельник, 30 июля, представители предприятия и Севастопольского морского порта подписали соглашение о передаче в аренду на 49 лет одной из производственных площадок порта, где планируется достраивать следующие «Кометы». С 2019 года планируется запустить рейсы на «Комете» в Новороссийск и Сочи.

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