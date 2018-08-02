«Расплескалась синева»: Хабаровские десантники отпраздновали День ВДВ
Военнослужащие крестным ходом прошлись от Комсомольской площади до «Черного тюльпана».
Военнослужащие крестным ходом прошлись от Комсомольской площади до «Черного тюльпана».
Хабаровские десантники отпраздновали свой профессиональный праздник — День ВДВ. Под переливы колокольного звона они прошлись крестным ходом от
Дружной братией в составе примерно 50 человек они прошлись по улице Шевченко, спустились на набережную, откуда прямиком пошли к обелиску. Там голубых беретов уже встречали сослуживцы и гимн всех десантников — из колонок громко играла родная для них песня «Расплескалась синева».
— Мы долго решали вопрос с возведением этого памятника. Место выбирали, потом эскиз, но он все равно получился немного кривоват. Тюльпан должен был пробиваться сквозь скалы, как в Афганистане. А получилось, что растет из камней, — рассказывает Евгений Куцев, полковник в отставке, который служил в генштабе Афганской народной армии. — Авторитет десантников всегда был непререкаемым. Это ребята, которые достойны своего памятника. «Черный тюльпан» посвящен не только афганцам, но и погибшим в Чечне. Должно быть свое место, куда можно прийти и помянуть ребят.
Почтить память погибших сослуживцев десантники решили, разрушив стереотипы. Никаких пьяных выходок, битья бутылок о голову или купаний в фонтанах они не приемлют. Слишком культурный у нас регион для этого.
— У нас край военный, не перед кем выпендриваться — куда ни глянь, повсюду воинские части. А если жарко и хочется в фонтан окунуться, так у нас для этого есть пешеходный фонтан на стадионе Ленина. Пожалуйста, там совершенно спокойно и законно можно охладиться. Выделиться можно и
Свою культурную сторону десантники продемонстрируют и на празднике «Другое ВДВ», где уже давно развеиваются мифы о брутальных небритых мужиках в тельняшках с устойчивым запахом перегара.
— Мы пять лет устраиваем это мероприятие. Десантники приезжают, поют песни о небе, о чести. Хороший пример подрастающему поколению подают. Бывают единицы, которые выпьют в честь праздника и кричат «За ВДВ!». Но и в самом деле единицы. Это молодые парни, отслужившие в армии, которые всего
Сами себя десантники называют «Войска дяди Васи». В честь Василия Филипповича, человека, который основал