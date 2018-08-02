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13:18 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцев снова приглашают на ярмарку животных из приюта «Дино»

Приют «Дино» 5 августа снова проведет выставку своих животных «Дорога домой» в Комсомольском саду Волгограда.

В этот день горожане смогут не только посмотреть на кошек и собак и забрать себе понравившихся, но и послушать выступления музыкантов, поучаствовать в мастер-классах, конкурсах с призами, а также увидеть выступление животных из кинологической федерации. Кроме того, в саду будет работать аквагрим для детей.

Ярмарка будет работать с 16:00.

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