Волгоградцев снова приглашают на ярмарку животных из приюта «Дино»

В этот день горожане смогут не только посмотреть на кошек и собак и забрать себе понравившихся, но и послушать выступления музыкантов, поучаствовать в мастер-классах, конкурсах с призами, а также увидеть выступление животных из кинологической федерации. Кроме того, в саду будет работать аквагрим для детей.