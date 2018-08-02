Волгоградцев снова приглашают на ярмарку животных из приюта «Дино»
Приют «Дино» 5 августа снова проведет выставку своих животных «Дорога домой» в Комсомольском саду Волгограда.
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Приют «Дино» 5 августа снова проведет выставку своих животных «Дорога домой» в Комсомольском саду Волгограда.
В этот день горожане смогут не только посмотреть на кошек и собак и забрать себе понравившихся, но и послушать выступления музыкантов, поучаствовать в
Ярмарка будет работать с 16:00.