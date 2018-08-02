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11:28 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

МЧС предупредило москвичей о жаре до 32 градусов днем 2 августа

Сегодня, 2 августа, в дневные часы температура воздуха в Москве поднимется до 32 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

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Источник: РИА "Новости"

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, днем 2 августа с 10:00 до 17:00 в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30−32 градусов», — говорится в сообщении.

В связи с жарой в МЧС рекомендовали быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

Ранее центр погоды «Фобос» сообщил о том, что в Москве 2 августа ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха днем в столице составит плюс 29−31 градусов, в Подмосковье плюс 27−32 градуса.

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