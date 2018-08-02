МЧС предупредило москвичей о жаре до 32 градусов днем 2 августа

Источник: РИА "Новости"

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, днем 2 августа с 10:00 до 17:00 в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30−32 градусов», — говорится в сообщении.

В связи с жарой в МЧС рекомендовали быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.