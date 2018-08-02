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17:20 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области открыли новую пожарную часть

В хуторе Субботин города Михайловки Волгоградской области заработала новая пожарная часть.

По данным пресс-службы губернатора, подразделение будет обеспечивать безопасность 2000 человек шести населенных пунктов.

Ранее ближайшее пожарное депо находилось на расстоянии 70 километров.

Спасателям поступило два пожарных автомобиля и новейшее техническое оборудование. Отметим, в настоящее время формируется пожарная часть в хуторе Большой. В ведении этого подразделения будут находиться восемь населенных пунктов.

Добавим, в 2017 году четыре новых пожарных депо были открыты в Николаевском, Палласовском и Быковском районах. Всего в регионе работают 69 подразделений в 32 двух районах.

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