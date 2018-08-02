В Волгоградской области открыли новую пожарную часть

По данным пресс-службы губернатора, подразделение будет обеспечивать безопасность 2000 человек шести населенных пунктов.

Ранее ближайшее пожарное депо находилось на расстоянии 70 километров.

Спасателям поступило два пожарных автомобиля и новейшее техническое оборудование. Отметим, в настоящее время формируется пожарная часть в хуторе Большой. В ведении этого подразделения будут находиться восемь населенных пунктов.