В Волгоградской области открыли новую пожарную часть
В хуторе Субботин города Михайловки Волгоградской области заработала новая пожарная часть.
В хуторе Субботин города Михайловки Волгоградской области заработала новая пожарная часть.
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Ранее ближайшее пожарное депо находилось на расстоянии 70 километров.
Спасателям поступило два пожарных автомобиля и новейшее техническое оборудование. Отметим, в настоящее время формируется пожарная часть в хуторе Большой. В ведении этого подразделения будут находиться восемь населенных пунктов.
Добавим, в 2017 году четыре новых пожарных депо были открыты в Николаевском, Палласовском и Быковском районах. Всего в регионе работают 69 подразделений в 32 двух районах.