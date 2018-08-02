Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ФСБ пришла с обысками к «президенту СССР»
5 главных мегастроек в России
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком
Как выбрать идеальный арбуз: об этом секрете знают немногие
«Мачо»: Андрей Малахов покорил соцсети снимком из бассейна
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Дмитрий Тарасов показал видео с родов Анастасии Костенко
Стало известно, почему дочь Кейт Миддлтон носит одни платья
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
Зарезавшие родителя три сестры вели нескромную жизнь - СМИ
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
Муравьева в «цветочном» платье произвела фурор на фестивале
«Мачо»: Андрей Малахов покорил соцсети снимком из бассейна
Долина располнела из-за предательства мужа - мнение СМИ
Пластический хирург перестарался - Меньшова
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
10:17 (мск), источник: РИА "Воронеж"

На создание бульвара на улице Димитрова в Воронеже выделили до 74,5 млн рублей

Власти начали поиски подрядчика.

Источник: РИА "Воронеж"

На выполнение работ по благоустройству территории по улице Димитрова от кольца на пересечении с улицей Брусилова до Ленинского проспекта выделили до 74,5 млн рублей. Документацию опубликовали на сайте госзакупок во вторник, 31 июля.

Согласно опубликованному контракту, будущий подрядчик должен будет провести земляные работы, установить наружные электрические сети и линии, сделать канализацию, сети водоснабжения, а также благоустроить территорию. Планируется, что на территории установят камеры видеонаблюдения, а также там будет Wi-Fi. Также будут предусмотрены парковка и детские площадки.

Оплачивать проект будут в три этапа. Оплата первого этапа — 25,8 млн рублей, второго — 25,2 млн рублей, а после третьего этапа выплатят оставшуюся часть суммы предусмотренной контрактом. Деньги направят из городского, областного и федерального бюджетов. Полностью благоустройство закончится к октябрю 2019 года. Подрядчик должен предоставить пятилетнюю гарантию качества на выполнение работы. Электронный аукцион намечен на 23 августа.

Ранее представители администрации города сообщали, что на благоустройство территории понадобится 78 млн рублей. Воронежцы сами выбрали какую территорию нужно благоустроить в первую очередь. Проект благоустройства улицы Димитрова победил в открытом голосовании «Решаем вместе» в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Третье место заняла территория сквера у музея «Арсенал», подрядчика для выполнения работ начнут искать в сентябре 2018 года. Второе место в народном голосовании заняла реконструкция парка «Орленок». Она начнется в 2019—2020 годы.

Также воронежцам предложили проголосовать и выбрать концепцию парка «Орленок». На выбор были представлены две проекта: «Новое в старом» и «Парк в парке». При первом варианте развития планируется сделать акцент на активном отдыхе. Воронежцы смогут отдыхать в парке с семьей и играть в спортивные игры. Также планируется появление необычных арт-объектов. Вторая концепция — «Парк в парке», в ней акцент будет делаться на благоустройство места для неспешных прогулок и романтических встреч. Также планируется восстановление здания Молодежного театра.

Все новости региона
Трассу М-4 «Дон» в Воронежской области обеспечили скоростным интернетом на 80%
СМИ: Москва «раздражена» действиями новых властей Армении
Захарова прокомментировала данные о пытках убитых в ЦАР россиян
Падение самолета в Мексике сняли на видео изнутри салона
Абсолютный чемпион мира отказался от звания «Герой Украины»
В России появятся новые дорожные знаки
В американском городе подали в отставку все полицейские
Долги россиян перед банками растут в два раза быстрее их зарплат
Спорт
С кем сыграет «Спартак»: Луческу-младший и экс-форвард Черчесова Рассказываем о греческом ПАОК, с которым в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов встретится «Спартак»
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
МАЗ-3650 — новый конкурент «Газели» В открытом доступе появились сертификационные документы на лёгкие грузовики марки МАЗ
Кино
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!» Сергей Глушко решил помочь приятелю найти вторую половинку на популярном шоу «Первого канала»
Недвижимость
Утилизация мусора: в Японии решили эту проблему, использовав опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядят популярные модели в обычной жизни Не все красотки подиума идеальны, некоторые из них во время отдыха между дефиле позволяют себе лишнего... И (сюрприз!) становятся обычными девушками
Дети
Дочь Майкла Дугласа травят в школе из-за возраста отца Наследнице 73-летнего актера приходится нелегко.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь