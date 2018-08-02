На создание бульвара на улице Димитрова в Воронеже выделили до 74,5 млн рублей

Источник: РИА "Воронеж"

На выполнение работ по благоустройству территории по улице Димитрова от кольца на пересечении с улицей Брусилова до Ленинского проспекта выделили до 74,5 млн рублей. Документацию опубликовали на сайте госзакупок во вторник, 31 июля.

Согласно опубликованному контракту, будущий подрядчик должен будет провести земляные работы, установить наружные электрические сети и линии, сделать канализацию, сети водоснабжения, а также благоустроить территорию. Планируется, что на территории установят камеры видеонаблюдения, а также там будет Wi-Fi. Также будут предусмотрены парковка и детские площадки.

Оплачивать проект будут в три этапа. Оплата первого этапа — 25,8 млн рублей, второго — 25,2 млн рублей, а после третьего этапа выплатят оставшуюся часть суммы предусмотренной контрактом. Деньги направят из городского, областного и федерального бюджетов. Полностью благоустройство закончится к октябрю 2019 года. Подрядчик должен предоставить пятилетнюю гарантию качества на выполнение работы. Электронный аукцион намечен на 23 августа.

Ранее представители администрации города сообщали, что на благоустройство территории понадобится 78 млн рублей. Воронежцы сами выбрали какую территорию нужно благоустроить в первую очередь. Проект благоустройства улицы Димитрова победил в открытом голосовании «Решаем вместе» в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Третье место заняла территория сквера у музея «Арсенал», подрядчика для выполнения работ начнут искать в сентябре 2018 года. Второе место в народном голосовании заняла реконструкция парка «Орленок». Она начнется в 2019—2020 годы.