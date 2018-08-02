Как владивостокцам спастись от жары и не умереть от укуса змеи ...

Лето во Владивостоке продолжает определять духота и повышенная температура воздуха, максимум которой зафиксирован 28 июля 31,3˚С. Такой повышенный температурный фон в совокупности с уже привычной влажностью воздуха губительно воздействует на организм человека. Временно исполняющий обязанности заведующего подразделением «Станции скорой медицинской помощи города Владивостока» подстанции «Центральная» Глеб Кан рассказал корреспонденту РИА VladNews, как предостеречь себя от солнечных и тепловых ударов во время летнего отдыха, и как оказать пострадавшему первую помощь.

— Как часто к вам поступают люди с солнечными и тепловыми ударами?

— В летний сезон достаточно часто, а среди остальных сезонов это редкость. Бывает, но чаще всего это встречается уже у людей, которые работают в помещениях с повышенной температурой, то есть в основном это тепловые удары.

— Какие первые признаки должны заставить человека беспокоиться о своем здоровье?

— Его вообще ничего не должно беспокоить, если он все правильно будет делать. Больше всего подвержены риску получения солнечного удара маленькие дети и люди преклонного возраста. Молодые и взрослые люди этому обычно не подвержены. Единственно, как часто бывает, особенно в летний период на море некоторые любят злоупотреблять алкоголем и в итоге это может привести к печальным последствиям. Тепловые удары делятся на истинные и интенсивные, которые обычно встречаются у спортсменов. Температура тела выше 40 градусов, покраснение кожи, начинает ломить суставы, головокружение, тошнота, в тяжелых случаях кратковременная потеря сознания это всё признаки теплового и солнечного ударов. Эти симптомы могут продолжаться до двух-трёх дней, поэтому в течение этого времени нужно постараться воздержаться от нахождения на солнце и пить больше воды.

— Как следует действовать до приезда скорой помощи?

— В первые часы желательно охлаждать организм при помощи льда, который необходимо расположить на местах, где проходят самые крупные сосуды это паховая, подмышечная область и живот. Самому больному необходимо обильное питье, вода должна быть негазированной.

— Как правильно подходить к летнему отдыху, чтобы он прошел без последствий?

— Длительное нахождение на солнце, понятно, что ни к чему хорошему не приведет. Необходимо чередовать время нахождения на солнце и в тени. Также надо не забывать про головной убор, и выбирать одежду, желательно, из натуральных тканей, чтобы кожа дышала. И конечно, в жаркую погоду, как профилактика, это питье воды.

— В последнее время не раз слышала о случаях нападения змей и клещей на жителей города, в каких случаях их укусы могут оказаться смертельными для человека?