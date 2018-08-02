Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После визита к пенсионерке коллекторы умерли мучительной смертью
5 главных мегастроек в России
Дмитрий Тарасов показал видео с родов Анастасии Костенко
Пугачева получает вид на жительство в Европе
«Мачо»: Андрей Малахов покорил соцсети снимком из бассейна
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Почему тысячам детей в Либерии дают имя Элис (видео)
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
Зарезавшие родителя три сестры вели нескромную жизнь - СМИ
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
Муравьева в «цветочном» платье произвела фурор на фестивале
«Мачо»: Андрей Малахов покорил соцсети снимком из бассейна
Долина располнела из-за предательства мужа - мнение СМИ
Пластический хирург перестарался - Меньшова
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Как устроен мавзолей Ленина (фото)
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
10:13 (мск), источник: VLADNEWS

Как владивостокцам спастись от жары и не умереть от укуса змеи

Об этом рассказал врио заведующего подразделением «Станции скорой медицинской помощи города Владивостока» подстанции «Центральная» Глеб Кан.

Лето во Владивостоке продолжает определять духота и повышенная температура воздуха, максимум которой зафиксирован 28 июля 31,3˚С. Такой повышенный температурный фон в совокупности с уже привычной влажностью воздуха губительно воздействует на организм человека. Временно исполняющий обязанности заведующего подразделением «Станции скорой медицинской помощи города Владивостока» подстанции «Центральная» Глеб Кан рассказал корреспонденту РИА VladNews, как предостеречь себя от солнечных и тепловых ударов во время летнего отдыха, и как оказать пострадавшему первую помощь.

— Как часто к вам поступают люди с солнечными и тепловыми ударами?

— В летний сезон достаточно часто, а среди остальных сезонов это редкость. Бывает, но чаще всего это встречается уже у людей, которые работают в помещениях с повышенной температурой, то есть в основном это тепловые удары.

— Какие первые признаки должны заставить человека беспокоиться о своем здоровье?

— Его вообще ничего не должно беспокоить, если он все правильно будет делать. Больше всего подвержены риску получения солнечного удара маленькие дети и люди преклонного возраста. Молодые и взрослые люди этому обычно не подвержены. Единственно, как часто бывает, особенно в летний период на море некоторые любят злоупотреблять алкоголем и в итоге это может привести к печальным последствиям. Тепловые удары делятся на истинные и интенсивные, которые обычно встречаются у спортсменов. Температура тела выше 40 градусов, покраснение кожи, начинает ломить суставы, головокружение, тошнота, в тяжелых случаях кратковременная потеря сознания это всё признаки теплового и солнечного ударов. Эти симптомы могут продолжаться до двух-трёх дней, поэтому в течение этого времени нужно постараться воздержаться от нахождения на солнце и пить больше воды.

— Как следует действовать до приезда скорой помощи?

— В первые часы желательно охлаждать организм при помощи льда, который необходимо расположить на местах, где проходят самые крупные сосуды это паховая, подмышечная область и живот. Самому больному необходимо обильное питье, вода должна быть негазированной.

— Как правильно подходить к летнему отдыху, чтобы он прошел без последствий?

— Длительное нахождение на солнце, понятно, что ни к чему хорошему не приведет. Необходимо чередовать время нахождения на солнце и в тени. Также надо не забывать про головной убор, и выбирать одежду, желательно, из натуральных тканей, чтобы кожа дышала. И конечно, в жаркую погоду, как профилактика, это питье воды.

— В последнее время не раз слышала о случаях нападения змей и клещей на жителей города, в каких случаях их укусы могут оказаться смертельными для человека?

— Из змей у нас водятся ужи, гадюки и щитомордники, у них есть яд, но он в маленьких дозах. Симптоматика от укуса может сохраняться два-три дня, и она даже чем-то схожа с тепловым ударом, то есть будет ломить кости, болеть все тело, возможна головная боль. Жизнеугрожающим это может быть только тогда, если у данного человека на укус, допустим, щитомордника начнется анафилактический шок. Клещ же страшен тем, что он может нести с собой некоторые инфекции, например, клещевой энцефалит или клещевой боррелиоз. Самая первая задача при укусе клеща, это поскорее его вытащить, чтобы прекратить поступление инфекции. Удалять его желательно целиком, сделать это можно пинцетом, взявшись за основание головки клеща под хоботок. После этого необходимо сдать на экспертизу самого клеща, потому что в крови энцефалит не обнаружится. Поэтому очень важно, особенно в нашем регионе, быть заранее привитым от клещевого энцефалита.

Все новости региона
 В приморской колонии осужденные получили аттестаты ...
Как владивостокцам спастись от жары и не умереть от укуса змеи ...
СМИ: Москва «раздражена» действиями новых властей Армении
Захарова прокомментировала данные о пытках убитых в ЦАР россиян
Падение самолета в Мексике сняли на видео изнутри салона
Абсолютный чемпион мира отказался от звания «Герой Украины»
В России появятся новые дорожные знаки
В американском городе подали в отставку все полицейские
Долги россиян перед банками растут в два раза быстрее их зарплат
Спорт
С кем сыграет «Спартак»: Луческу-младший и экс-форвард Черчесова Рассказываем о греческом ПАОК, с которым в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов встретится «Спартак»
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
МАЗ-3650 — новый конкурент «Газели» В открытом доступе появились сертификационные документы на лёгкие грузовики марки МАЗ
Кино
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!» Сергей Глушко решил помочь приятелю найти вторую половинку на популярном шоу «Первого канала»
Недвижимость
Черное море очистят от жилья
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Шведы устроили бассейн в затопленном вокзале (фото)
Леди
Как выглядят популярные модели в обычной жизни Не все красотки подиума идеальны, некоторые из них во время отдыха между дефиле позволяют себе лишнего... И (сюрприз!) становятся обычными девушками
Дети
Дочь Майкла Дугласа травят в школе из-за возраста отца Наследнице 73-летнего актера приходится нелегко.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь