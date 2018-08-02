В Калинковичах парень не смог снять с пальца кольцо и вызвал спасателей

Спасатели Гомельского гарнизона 1 августа дважды выезжали по сообщениям, связанным с оказанием помощи в снятии колец с пальцев.

«Вечером в Калинковичах в доме на ул. Мира работники МЧС помогли снять кольцо с пальца 16-летнему парню. А в Наровле на ул. Корзуна подобная помощь понадобилась гражданке 1967 года рождения», — рассказали в управлении.