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11:11 (мск), источник: БЕЛТА

В Калинковичах парень не смог снять с пальца кольцо и вызвал спасателей

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичах спасатели помогли 16-летнему парню снять с пальца кольцо, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Спасатели Гомельского гарнизона 1 августа дважды выезжали по сообщениям, связанным с оказанием помощи в снятии колец с пальцев.

«Вечером в Калинковичах в доме на ул. Мира работники МЧС помогли снять кольцо с пальца 16-летнему парню. А в Наровле на ул. Корзуна подобная помощь понадобилась гражданке 1967 года рождения», — рассказали в управлении.

В обоих случаях из-за образовавшихся отеков пальцев самостоятельные попытки снять кольца оказались безуспешными.

Состояние граждан удовлетворительное, в госпитализации они не нуждались.

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