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13:25 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

3 августа в Казани отключат свет в ряде домов и садовых товариществ

Электричества не будет в пяти районах города.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 2 августа). 3 августа в ряде домов и садовых товариществ Казани не будет электричества.

С 8.00 до 13.00 света не будет в Вахитовском районе в жилых домах по адресам ул. К. Маркса, 42, 42а, 46, 48, 48/11; с 9.00 до 14.00 — в жилом доме по ул. Дзержинского, 3; с 10.00 до 18.00 — в жилых домах по адресам ул. Бойничная, 3, 5, 6, 8, 10, ул. Вишневского, 61; с 13.00 до 17.00 — в жилом доме по ул. Роторная, 11; с 11.00 до 17.00 — в жилых домах по ул. Низенькая, 3, ул. Ульянова-Ленина, 34.

С 8.30 до 17.00 в Кировском районе отключат свет по адресам ул. Ильича, 29, 31; ул. Красикова, 1, 3; ул. Новороссийская, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,106, 107, 107а, 109а, 110а, 112, 114, 116, 118, 124, 126.

С 9.00 до 17.00 без света останутся жители домов в Ново-Савиновском районе по адресам ул. Гагарина, 16, 20, 73а, 75, 77, 79, 81.

С 9.00 до 17.00 электричества не будет в Приволжском районе в частном секторе поселка Отары по улицам Зои Даутовой, Калинина, Матюшинская, Озерная, Правды, Приволжская, Центральная; в частном секторе поселка Восточный по улицам Звонкая, Милосердия, Таулы, а также в общежитии по ул. Профессора Камая, 11.

С 9.00 до 18.00 в Советском районе запланировано отключение света по адресам ул. Карбышева, 48, ул. Курчатова, 2, ул. Н. Рахлина, 13, 13к1, по улице Таежная, в частном секторе поселка Новая Сосновка по улицам Юсуфа Акчурина, Вишневая, Дорожная, Еловая, Лесная, Машиностроителей, Нагорная, Сиреневая, Сливовая, Спортивная, Степная, Дмитрия Строганова, Шакирджана Тагирова, Яблоневая, а также по адресам ул.1-я Таежная, 27, 29, 31, 33, 35, в частном секторе поселка Большие Клыки по адресам ул. Октябрьская, 23−35, 51−77, ул. Строителей, 2−20, 27−43.

В эти же часы света не будет в садовых товариществах «Любитель природы — 2» в поселке Константиновка, «Маяк» и «Мечта» в поселке Нагорный, «Радуга-2» в микрорайоне Царицынский Бугор, «Татпотребсоюз» и «Восход» в поселке Карьер и «Республиканская санэпидстанция».

Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей, сообщает ОАО «Сетевая компания».

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