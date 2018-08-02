В Павлодаре борются с принудительным сбором денег на тесты школьников

«В ряде регионов страны, и не исключено также и в Прииртышье, администрации школ, допускающие принудительный сбор денежных средств на проведение коммерческими организациями платных тестирований с целью проверки знаний учащихся, вводят в заблуждение родителей и дискредитируют имидж государственного аппарата, — сообщили в департаменте Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Павлодарской области. — Вместе с тем, в соответствии с Законом “Об образовании”, обучающиеся и воспитанники имеют право на бесплатное получение качественного образования в соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования».