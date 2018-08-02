В Павлодаре борются с принудительным сбором денег на тесты школьников

«В ряде регионов страны, и не исключено также и в Прииртышье, администрации школ, допускающие принудительный сбор денежных средств на проведение коммерческими организациями платных тестирований с целью проверки знаний учащихся, вводят в заблуждение родителей и дискредитируют имидж государственного аппарата, — сообщили в департаменте Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Павлодарской области. — Вместе с тем, в соответствии с Законом “Об образовании”, обучающиеся и воспитанники имеют право на бесплатное получение качественного образования в соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования».
В организациях образования платить следует только за дополнительные образовательные услуги, за знания по своим склонностям и потребностям, к которым платные тестирования не относятся, сообщили в ведомстве.
«В случае, если родители столкнулись с фактами принудительного платного тестирования, можно обратиться на WhatsApp-линию департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции по Павлодарской области по номеру 8 747 404 1424 или по адресу: Павлодар, площадь Победы, 5А, управление профилактики коррупции, 4 этаж, кабинет 407», — подчеркнули в департаменте.