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11:13 (мск), источник: Kazinform

В Павлодаре борются с принудительным сбором денег на тесты школьников

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — Сообщать о фактах принудительного платного тестирования знаний детей попросили родителей школьников в антикоррупционном департаменте по Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«В ряде регионов страны, и не исключено также и в Прииртышье, администрации школ, допускающие принудительный сбор денежных средств на проведение коммерческими организациями платных тестирований с целью проверки знаний учащихся, вводят в заблуждение родителей и дискредитируют имидж государственного аппарата, — сообщили в департаменте Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Павлодарской области. — Вместе с тем, в соответствии с Законом “Об образовании”, обучающиеся и воспитанники имеют право на бесплатное получение качественного образования в соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования».

В организациях образования платить следует только за дополнительные образовательные услуги, за знания по своим склонностям и потребностям, к которым платные тестирования не относятся, сообщили в ведомстве.

«В случае, если родители столкнулись с фактами принудительного платного тестирования, можно обратиться на WhatsApp-линию департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции по Павлодарской области по номеру 8 747 404 1424 или по адресу: Павлодар, площадь Победы, 5А, управление профилактики коррупции, 4 этаж, кабинет 407», — подчеркнули в департаменте.

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