Всемирный форум татарской молодежи соберет в Казани делегатов из 30 стран

Источник: РИА Новости

«В форуме примут участие более 1 тысячи представителей татарской молодежи из 30 стран зарубежья, 60 регионов Российской Федерации и районов Татарстана. На форуме предполагается обсуждение проблем развития татарской нации, сохранения традиций, обычаев и роли татарской молодежи в сохранении национальной самобытности», — пишут организаторы.

Средний возраст делегатов составит 25−26 лет. Пять дней они будут искать ответы на вопросы, каково будущее татарской молодежи, какой она будет через 30 лет и что необходимо сделать сегодня для успешного развития татарской молодёжи.

Кроме пленарного заседания в рамках форума будут работать семь дискуссионных площадок: «Бизнес», «Историческая память», «Язык и образование», «Новая культура», «Семья и воспитание», «Молодые послы Татарстана», «SMM и блогинг». Здесь будут сформированы предложения по развитию татарской молодежи. Отдельно участники форума остановятся на проблемах развития татарского села. Ожидается, что они посетят сельские районы Татарстана. Делегаты форума встретятся также с известным советским и российским астрофизиком Рашидом Сюняевым.

Для татарской молодёжи подготовлена обширная экскурсионная и культурная программа. Они побывают в музее тысячелетия Казани, посетят основные достопримечательности, связанные с историей и культурой татарского народа, совершат экскурсию в историко-архитектурный музей-заповедник в Болгаре, побывают на вечере современной татарской музыки. Одним из главных событий форума станет фестиваль современной татарской культуры «Печән базары» («Сенной базар»), в котором примут участие около 100 дизайнеров со всей России, состоятся лектории по культуре татар и истории Казани, археологии Казанского ханства, будут организованы мастер-классы по татарской кулинарии и татарским танцам.