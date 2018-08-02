Горе-садовод: Меланью Трамп с секатором высмеяли в соцсетях
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Сети высмеяли неудачное фото супруги американского президента Меланьи Трамп, на котором автор снимка «застал» ее за садоводством.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Сети высмеяли неудачное фото супруги американского президента Меланьи Трамп, на котором автор снимка «застал» ее за садоводством.
На кадре первая леди работает в Kitchen Garden у Белого Дома, наклонившись к корзинке и держа в руках секатор. На первый взгляд снимок выглядит спонтанным, однако пользователи Сети уличили Меланью в том, что она не имеет никакого представления об уходе за садом и, скорее всего, неуклюже пытается создать видимость работы на камеру.
В частности, комментаторы раскритиковали выбор одежды для подобного занятия, поскольку супруга президента даже в такой ситуации не стала отказываться от дорогих брендовых вещей. Также они указали на то, что ее костюм не может быть удобен для работы, а длинные волосы следовало бы собрать в пучок хотя бы из соображений безопасности.
Не устроила пользователей соцсетей и странная поза Меланьи, которая, по их мнению, говорит о неприспособленности первой леди к труду. Некоторые предположили, что на снимке она угрожает