Горе-садовод: Меланью Трамп с секатором высмеяли в соцсетях

Снимок сделан 22 августа 2017 года | Источник: AFP 2018

На кадре первая леди работает в Kitchen Garden у Белого Дома, наклонившись к корзинке и держа в руках секатор. На первый взгляд снимок выглядит спонтанным, однако пользователи Сети уличили Меланью в том, что она не имеет никакого представления об уходе за садом и, скорее всего, неуклюже пытается создать видимость работы на камеру.

В частности, комментаторы раскритиковали выбор одежды для подобного занятия, поскольку супруга президента даже в такой ситуации не стала отказываться от дорогих брендовых вещей. Также они указали на то, что ее костюм не может быть удобен для работы, а длинные волосы следовало бы собрать в пучок хотя бы из соображений безопасности.