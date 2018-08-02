Погода 3—5 августа в Новосибирске: теплая суббота и дождливое воскресенье

«К нам идет циклон с северо-запада, с европейской территории. Он идет очень быстро, несет тепло на субботу, а в воскресенье над нами будет уже холодный фронт этого циклона», — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

В пятницу, 3 августа, температура ночью +7, +9, по северу и северо-востоку области при прояснениях может опуститься до 0, -2 градусов. Днем +20, +22 градуса. Без осадков, ветер 3−8 метров в секунду.

В субботу, 4 августа, температура ночью +11, +13, днем +23, +25 градусов. Без осадков, ветер 4−9, местами порывы до 14 метров в секунду.

В воскресенье, 5 августа, температура ночью +13, +15, днем +20, +22 градуса. Небольшие дожди, грозы. Скорость ветра 5−10 метров в секунду. Напомним, именно в воскресенье под Новосибирском должно состояться авиашоу. «День не очень будет способствовать празднику», — констатировала Марина Виноградова.