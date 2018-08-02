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11:30 (мск), источник: VN.ru

Погода 3—5 августа в Новосибирске: теплая суббота и дождливое воскресенье

От -2 до +25 градусов — погодное разнообразие несет к нам циклон с европейской части России. В пятницу возможны заморозки, в субботу будет тепло и сухо, а в воскресенье пойдут дожди, сообщает новосибирский Гидрометцентр. И именно на этот день в Новосибирске запланировано авиашоу.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 84% 762 мм рт. ст. 3 м/с

«К нам идет циклон с северо-запада, с европейской территории. Он идет очень быстро, несет тепло на субботу, а в воскресенье над нами будет уже холодный фронт этого циклона», — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

В пятницу, 3 августа, температура ночью +7, +9, по северу и северо-востоку области при прояснениях может опуститься до 0, -2 градусов. Днем +20, +22 градуса. Без осадков, ветер 3−8 метров в секунду.

В субботу, 4 августа, температура ночью +11, +13, днем +23, +25 градусов. Без осадков, ветер 4−9, местами порывы до 14 метров в секунду.

В воскресенье, 5 августа, температура ночью +13, +15, днем +20, +22 градуса. Небольшие дожди, грозы. Скорость ветра 5−10 метров в секунду. Напомним, именно в воскресенье под Новосибирском должно состояться авиашоу. «День не очень будет способствовать празднику», — констатировала Марина Виноградова.

Точно такой же прогноз дает и Росгидрометцентр, оценивая шансы выпадения дождя 5 августа в 56%. «Яндекс. Погода» также согласна с коллегами-синоптиками. А вот зарубежный сервис Weather.com предвещает в Новосибирске отсутствие осадков всю первую декаду августа.

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