Волгоградские школы проверяют на готовность к учебному году
В Волгоградской области с 1 августа начали работать 45 межведомственных комиссий, которые проверяют школы на готовность к учебному году и соответствие требованиям безопасности.
В Волгоградской области с 1 августа начали работать 45 межведомственных комиссий, которые проверяют школы на готовность к учебному году и соответствие требованиям безопасности.
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Особое внимание проверяющих уделяется учебным заведениям, где получают знания ребята с ограниченными возможностями здоровья, в частности, в Волжской школе № 2. Здесь работают