Волгоградские школы проверяют на готовность к учебному году

По данным пресс-службы губернатора, в состав комиссий входят представители власти, правоохранительных органов, пожарного надзора. В настоящее время в школах идут ремонтные работы — меняется электропроводка, напольное покрытие, освещение, спортивные залы. Новые окна в этом году появятся в более 600 учреждениях.

Особое внимание проверяющих уделяется учебным заведениям, где получают знания ребята с ограниченными возможностями здоровья, в частности, в Волжской школе № 2. Здесь работают учителя-дефектологи, педагоги-психологи, организована работа с классом, занятия с участием родителей. Помимо этого, в учреждении оказывается помощь детям ясельного возраста с нарушением слуха, для старшеклассников организованы занятия по основам программирования.