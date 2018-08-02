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11:40 (мск), источник: АиФ Красноярск

Поломать легко… Судьба исторических домов в Красноярске под вопросом

Степень износа объектов наследия — 83%

Шесть домов-памятников на ул. Горького в краевом центре планируется полностью снести и отстроить заново, заменив ветхие элементы. Разобрать строения нетрудно, а вот получится ли возвести их снова без потери исторической правды? В ситуации разбирался корреспондент «АиФ-Красноярск».

Экспертиза затянулась.

Проект «Исторический квартал» родился в 2014 году. Планировалось, что через три года в Красноярске появится пространство, где историческое наследие станут не только бережно хранить, но и включат в современный ритм жизни. Однако реализовать задуманное оказалось непросто.

Основу исторического квартала составили 10 домов в прямо­угольнике улиц Горького — Бограда — Декабристов — Марк­са. Дома №№ 11, 13, 15 и 17 на ул. Горького простояли без изменений больше века. Здания предполагалось реставрировать, наполнить современным инженерным оборудованием, а затем разместить внутри коммерческие объекты: рестораны, офисы, магазины. Пространство между ними образует пешеходную зону. Заниматься реализацией проекта должны инвесторы, вот их как раз долго не могли найти. Только осенью 2017 года начались работы в первом доме — на ул. Маркса, 38, в декабре пришла очередь строений на ул. Горького. К настоящему моменту инвесторы найдены на все объекты.

Однако обследование зданий затянулось, а дома исторического квартала закрыли баннеры. Положительное заключение экспертизы появилось только к концу июля, и тогда выяснилось, что шесть домов необходимо снести, а затем поставить заново.

«Дома будут полностью демонтироваться, разбираться, перебираться и восстанавливаться на новых фундаментах, с новым инженерным обеспечением, с новой современной функцией. Вопрос инженерии очень важный, и без демонтажа объектов это осуществить невозможно, — сообщил вице-мэр Красноярска Олег Животов. — На все решения есть заключение экспертизы. Вопросы, связанные с историко-культурным наследием, учтены».

«Новоделов» не будет?

В мэрии обещают, что реализация ни на йоту не отступит от проекта, который получил одобрение экспертов. Работы будут идти под строгим контролем технадзора и архитектурного контроля. Здания после разбора переместят на технологическую площадку, где специалисты тщательно их обследуют и выяснят возможность дальнейшего использования каждого элемента. Ветхие части воссоздадут заново с соблюдением исторических технологий. Одновременно будут выполняться реставрационные работы подземной части зданий и фундаментов. Работы по разборке домов начнутся уже в сентябре.

«Учитывая опыт наших коллег и партнёров из сопредельных территорий, в отношении этих объектов мы пошли по пути максимального сохранения. Но понятно, что объекты деревянные, некоторые конструкции уже физически невозможно сохранить, поэтому это такое тонкое вмешательство в наследие, обеспечивающее конструктивную и эксплуатационную состоятельность, при этом с максимальным сохранением исторических объектов, в том числе и древесины, из которой сложено само здание», — сказал Животов.

На примере улицы Горького власти собираются «обкатать все принципы решения задачи по приведению в порядок памятников с насыщением их новой функцией». Генеральный директор АО «Исторический квартал» Кирилл Бучель заверил общественность, что никаких «новоделов» не появится. Внешний облик домов должен соответствовать их виду во времена постройки.

«В начале осени мы приступим к работам, все объекты будут отреставрированы, на базе этой исторической деревянной застройки будет создан административно-общественный комплекс, каждое здание получит современную функцию. В целом это позволит максимально бережно сохранить объекты, — сообщил Кирилл Бучель. — Сейчас здания находятся в крайне не­удовлетворительном, аварийном состоянии, степень износа некоторых доходит до 83%».

Полностью закончить реставрацию планируется в конце 2019 года. К Универсиаде, как планировалось раньше, восстановить разобранные дома не получится. В лучшем случае гостям спортивного события можно будет показать стройку. И всё-таки за конечный результат немного тревожно. Разобрать дома легко, а вот опыта успешной обратной сборки исторического здания в Красноярске пока нет.

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