Поломать легко… Судьба исторических домов в Красноярске под вопросом
Степень износа объектов наследия — 83%
Степень износа объектов наследия — 83%
Шесть
Экспертиза затянулась.
Проект «Исторический квартал» родился в 2014 году. Планировалось, что через три года в Красноярске появится пространство, где историческое наследие станут не только бережно хранить, но и включат в современный ритм жизни. Однако реализовать задуманное оказалось непросто.
Однако обследование зданий затянулось, а дома исторического квартала закрыли баннеры. Положительное заключение экспертизы появилось только к концу июля, и тогда выяснилось, что шесть домов необходимо снести, а затем поставить заново.
«Дома будут полностью демонтироваться, разбираться, перебираться и восстанавливаться на новых фундаментах, с новым инженерным обеспечением, с новой современной функцией. Вопрос инженерии очень важный, и без демонтажа объектов это осуществить невозможно, — сообщил
«Новоделов» не будет?
В мэрии обещают, что реализация ни на йоту не отступит от проекта, который получил одобрение экспертов. Работы будут идти под строгим контролем технадзора и архитектурного контроля. Здания после разбора переместят на технологическую площадку, где специалисты тщательно их обследуют и выяснят возможность дальнейшего использования каждого элемента. Ветхие части воссоздадут заново с соблюдением исторических технологий. Одновременно будут выполняться реставрационные работы подземной части зданий и фундаментов. Работы по разборке домов начнутся уже в сентябре.
«Учитывая опыт наших коллег и партнёров из сопредельных территорий, в отношении этих объектов мы пошли по пути максимального сохранения. Но понятно, что объекты деревянные, некоторые конструкции уже физически невозможно сохранить, поэтому это такое тонкое вмешательство в наследие, обеспечивающее конструктивную и эксплуатационную состоятельность, при этом с максимальным сохранением исторических объектов, в том числе и древесины, из которой сложено само здание», — сказал Животов.
«В начале осени мы приступим к работам, все объекты будут отреставрированы, на базе этой исторической деревянной застройки будет создан
Полностью закончить реставрацию планируется в конце 2019 года. К Универсиаде, как планировалось раньше, восстановить разобранные дома не получится. В лучшем случае гостям спортивного события можно будет показать стройку. И