Новые полосы движения открыли на Маратовской развязке в Иркутске

Источник: Комсомольская правда

Реконструкция Маратовской развязки, которая началась весной этого года, подходит к своему завершению. Так, рабочие уже открыли там две новые полосы движения со свеженьким асфальтом. А это значит, что автомобильных пробок со стороны предместья Рабочего на развязке, вскоре станет меньше.

— Работы на этом не закончится. В следующем году мы планируем благоустраивать пространство внутри дорожной петли Маратовского кольца, также будет разработан проект надземного пешеходного перехода в этом районе, — сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Также в Иркутске продолжаются работы еще на нескольких улицах. Улицу Чкалова от набережной Ангары начали ремонтировать на этой неделе. Там устанавливают новые бордюры, обустроят тротуары. Кроме того планируется заменить более 2,5 тыс. кв. метров дорожного полотна, оборудовать парковочные карманы, заезды во дворы и примыкания к другим улицам. Ремонт пройдет по всей протяженности от бульвара Гагарина до ул. Ленина.