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11:18 (мск), источник: РИА Новости

Схватка леопарда с дикобразом попала на видео

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Посетитель национального парка Крюгера снял на видео поединок между леопардом и дикобразом.

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Хищник упорно пытался подобраться к дикобразу поближе, но тот, ощетинившись, не подпускал к себе оппонента. Грызун повернулся к леопарду колючей стороной и отражал атаки противника лапой.

В итоге хищник не добился своего и лег на дорогу. Дикобраз расположился рядом, чтобы держать леопарда в поле зрения.

Южноафриканские дикобразы считаются самыми крупными грызунами в Африке. Длина их тела может достигать 80 сантиметров, а вес — более 24 килограммов. Эти животные покрыты щетинистыми колючками длиной до 50 сантиметров и толстыми иглами длиной до 30 сантиметров.

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