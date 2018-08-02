Схватка леопарда с дикобразом попала на видео

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/EeZW3UcW1Yc?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Хищник упорно пытался подобраться к дикобразу поближе, но тот, ощетинившись, не подпускал к себе оппонента. Грызун повернулся к леопарду колючей стороной и отражал атаки противника лапой.

В итоге хищник не добился своего и лег на дорогу. Дикобраз расположился рядом, чтобы держать леопарда в поле зрения.