В Симферополе появится новый автобусный маршрут
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости Крым. Новый автобусный маршрут 12 Б запустят в Симферополе к концу недели.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости Крым. Новый автобусный маршрут 12 Б запустят в Симферополе к концу недели.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала начальник управления транспорта и связи администрации города Анастасия Лавринова. Она отметила, что это кольцевой маршрут, который будет следовать от ул. Красноармейской до ул. Крымской и охватит район Старого города.
«Этот маршрут раньше функционировал на протяжении долгого времени, но в последние пять лет не работал в связи с тем, что перевозчик ликвидировался, и никто из других перевозчиков на него выставляться не хотел. Однако мы достигли договоренности, это конкурсная процедура, и в
Всего на маршруте, по словам Лавриновой, будут работать восемь автобусов.