В Симферополе появится новый автобусный маршрут

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала начальник управления транспорта и связи администрации города Анастасия Лавринова. Она отметила, что это кольцевой маршрут, который будет следовать от ул. Красноармейской до ул. Крымской и охватит район Старого города.

«Этот маршрут раньше функционировал на протяжении долгого времени, но в последние пять лет не работал в связи с тем, что перевозчик ликвидировался, и никто из других перевозчиков на него выставляться не хотел. Однако мы достигли договоренности, это конкурсная процедура, и в четверг-пятницу запустится кольцевой маршрут 12 Б “Ул. Красноармейская — ул. Крымская”, который охватит микрорайон Старого города. Он будет следовать по ул. Воровского, Киевской, через Куйбышевский рынок, пл. Московскую, через железнодорожный вокзал и центральную часть города», — уточнила она.