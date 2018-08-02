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13:22 (мск), источник: Журнал OK!

Дмитрий Тарасов опубликовал видео родов жены. Это очень трогательно!

Оператор запечатлел момент, когда дочь футболиста Дмитрия Тарасова и его возлюбленной Анастасии Костенко появилась на свет.

Около месяца назад Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко стали родителями девочки. Футболист поддерживал свою возлюбленную в роддоме, а оператор снимал самый главный момент — появление малышки на свет. Трогательное видео родов Тарасов опубликовал в своем Инстаграм.

Секунды, когда жизнь меняется навсегда, — подписал спортсмен.

Ролик никого не оставил равнодушным. Интернет-пользователи осыпали пару комплиментами и пожелали ей счастливой семейной жизни, а ребенку — крепкого здоровья. «Я расплакалась! Это так красиво», «Я несколько раз пересмотрела ролик. Какие вы молодцы. Счастья вам», «Это такие самые незабываемые минуты жизни, самые трогательные и счастливые. Ничто не заменит эти минуты», — прокомментировали фолловеры. Однако нашлись и те, кто обвинил Анастасию и Дмитрия в том, что они выставляют свою личную жизнь напоказ и живут «ради лайков».

Напомним, что Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поженились 9 января этого года, а позже обвенчались. На столь важное событие влюбленные пригласили родных и близких друзей, среди которых было немало звезд. Новорожденная дочь стала для Анастасии первым ребенком, у Дмитрия также есть дочь Ангелина-Анна, которую родила его экс-супруга Оксана Пономаренко.

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