Дмитрий Тарасов опубликовал видео родов жены. Это очень трогательно!
Оператор запечатлел момент, когда дочь футболиста Дмитрия Тарасова и его возлюбленной Анастасии Костенко появилась на свет.
Оператор запечатлел момент, когда дочь футболиста Дмитрия Тарасова и его возлюбленной Анастасии Костенко появилась на свет.
Около месяца назад Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко стали родителями девочки. Футболист поддерживал свою возлюбленную в роддоме, а оператор снимал самый главный момент — появление малышки на свет. Трогательное видео родов Тарасов опубликовал в своем Инстаграм.
Секунды, когда жизнь меняется навсегда, — подписал спортсмен.
Ролик никого не оставил равнодушным.
Напомним, что Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поженились 9 января этого года, а позже обвенчались. На столь важное событие влюбленные пригласили родных и близких друзей, среди которых было немало звезд. Новорожденная дочь стала для Анастасии первым ребенком, у Дмитрия также есть дочь