На Столбах установили памятный камень в честь Ивана Ярыгина
Также в заповеднике появится новая экотропа, названная в честь чемпиона.
Также в заповеднике появится новая экотропа, названная в честь чемпиона.
В Заповеднике «Столбы» в честь Ивана Ярыгина установили памятный камень весом в 12 тонн. Кстати, заложен он по инициативе Красноярского Союза журналистов. На граните выбиты и символ Союза и даже
Помимо памятно камня в честь чемпиона будет названа новая экотропа, которая в дальнейшем получит название «Тропа Ивана Ярыгина». Именно в этом месте готовился к соревнованиям советский и российский спортсмен, здесь он совершал пробежки от Турбазы до Первого столба. Экотропа будет создана по современным технологиям, в ее основе будут использоваться винтовые сваи и грунтовая подсыпка, длина тропы — 2 км. Содержать ее будет красноярский
«В середине октября здесь пройдут первые соревнования для любителей бега. Также для активных “столбистов” в нашем павильоне мы планируем сделать кабины для переодевания и хранения одежды», — рассказал директор красноярского