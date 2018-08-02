На Столбах установили памятный камень в честь Ивана Ярыгина

В Заповеднике «Столбы» в честь Ивана Ярыгина установили памятный камень весом в 12 тонн. Кстати, заложен он по инициативе Красноярского Союза журналистов. На граните выбиты и символ Союза и даже QR-код в камне — это необходимо для будущей Универсиады.

Помимо памятно камня в честь чемпиона будет названа новая экотропа, которая в дальнейшем получит название «Тропа Ивана Ярыгина». Именно в этом месте готовился к соревнованиям советский и российский спортсмен, здесь он совершал пробежки от Турбазы до Первого столба. Экотропа будет создана по современным технологиям, в ее основе будут использоваться винтовые сваи и грунтовая подсыпка, длина тропы — 2 км. Содержать ее будет красноярский туристско-спортивный центр.