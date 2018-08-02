14 тысяч хабаровчан рискуют остаться без света из-за долгов
Жители дальневосточной столицы не заплатили больше 130 миллионов рублей.
Жители дальневосточной столицы не заплатили больше 130 миллионов рублей.
СВЕТ ДЛЯ ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ.
В трех районах Хабаровска в августе начнутся массовые отключения света
— Ограничение подачи электроэнергии — это мера вынужденная, и применяется к должникам, которые, несмотря на многочисленные предупреждения, продолжают игнорировать выполнение своих обязательств по оплате потребленной электроэнергии и копить долги. В среднем по городу ежедневно работают до десяти мобильных бригад, которые отключают от электроснабжения от 100 до 180 злостных неплательщиков, — рассказывает Елена Буняева, начальник управления по работе с населением филиала ПАО «ДЭК"-«Хабаровскэнергосбыт».
Суммы долга разнятся от минимальных в 10 — 20 тысяч рублей до максимальных, которые достигают 100 тысяч рублей.
КУДА БЕЖАТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ?
Дома и квартиры злостных неплательщиков уже включили в график, и вскоре к ним заявятся мобильные группы, чтобы отключить от подачи электроэнергии.
— Если вы оплатили задолженность, нужно прийти с квитанцией в «ДЭК». В случае если уже действует ограничение на потребление электроэнергии, необходимо принести квитанцию об оплате полной суммы долга. После этого на адрес выезжает мобильная группа и подключает. Есть вариант выплаты в рассрочку, — объяняет «КП"-Хабаровск» Наталья Яновская, руководитель
КАК ВЕРНУТЬ СВЕТ?
Чтобы в вашей квартире восстановили подачу электроэнергии, необходимо прийти в отделение «Хабаровскэнергосбыт» по месту жительства с паспортом и документами, подтверждающими, что вы — собственник квартиры или дома. Отделения работают каждый будний день с 09:00 до 18:00.